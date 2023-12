TRAIL lance SLAM, un fonds d'investissement dédié au sport, au luxe, à l'art et à la musique.

Le Sport, le Luxe, l’Art et la Musique sont de plus en plus interconnectés et constituent des industries en plein essor, en offrant des expériences personnelles et collectives inspirantes. SLAM a pour vocation d’être le partenaire investisseur impliqué d’entreprises à fort potentiel de croissance afin de les accompagner dans leur développement en champion mondial dans leurs domaines.L’Europe s’impose comme l'une des zones les plus attractives en matière d’investissement dans les secteurs SLAM. Elle compte déjà de nombreux leaders mondiaux et dispose d’atouts majeurs grâce à son passé fertile, son environnement innovant, un cadre réglementaire favorable et l’immense richesse de ses talents.En outre, le leadership de la France dans les secteurs SLAM, notamment dans le luxe et dans le sport avec l’organisation en 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, se renforce continuellement et amène ceux-ci à jouer un rôle majeur pour l’économie française. En tant que société d’investissement ancrée à Paris, TRAIL souhaite ainsi contribuer activement au rayonnement de l’excellence française et européenne dans le monde.Xavier Marin, président de TRAIL : «».Pierre GASLY, pilote de Formule 1 : «».Trail est une société européenne indépendante d'investissement en capital privé, créée en 2007 et gérant à ce jour plus de 1,0 milliard d'euros de capital cumulé. L'équipe de Trail aide les petites et moyennes entreprises européennes performantes à augmenter leur taille, leur portée et leurs frontières géographiques, avec une attention particulière pour l'Asie. Trail s'engage à réaliser des investissements à long terme, responsables et créateurs de valeur. Trail dispose de trois bureaux à Paris, Luxembourg et Pékin.

