Swan, une 2nde partie de série B à 42 millions d'euros

Swan se rêverait-elle en plateforme européenne de services bancaires BtoB à 360 ° ?

En tout cas, la pépite française qui a pris son envol au sein de la galaxie efounders (hexa), se donne clairement les moyens de ses ambitions.

Elle vient donc de révéler le complément de sa Série B avec une levée de 42 millions d'euros menée par Eight Roads Ventures, avec la participation des investisseurs historiques Lakestar, Accel, Creandum, Hexa et Bpifrance, via son fonds Digital Venture.



" Eight Roads Ventures avait donné des signes d'intérêt en septembre 2023 lors du tour à 37 millions d'euros. Ils nous suivaient depuis 18 ans. Fin 2024, nous avons senti que nous avions devant nous encore un gros potentiel de croissance et que c'était le bon moment pour les faire entrer au capital et nos investisseurs historiques ont suivi " relate Nicolas Benady, Fondateur & CEO de Swan.



Mais alors que fait la fintech Swan exactement pour avoir réussi à récolter quelque 79 millions d'euros en un an et demi auprès des investisseurs, alors même que le contexte des levées de fonds pour les startups est jugé difficile ?



" Swan fournit des comptes professionnels comme Qonto ou Revolut Business sauf que pour ouvrir un compte Swan, il n'y a pas d'appli Swan. Nous avons un canal de distribution indirect qui s'appuie sur nos partenaires. Nos produits, compte bancaires, carte de bancaire Mastercard, Iban, sont distribués en marque blanche avec le logo de nos partenaires. Nos services bancaires sont intégrés complètement via API au sein des applications de nos clients (NDLR. : la finance embarquée). Par exemple, nous sommes intégrés au sein de l'appli Uber à destination des chauffeurs, au sein de la plateforme RH, Lucca, ou de la comptatech, Pennylane... "



Dès 2019, au moment de sa création par le serial entrepreneur Nicolas Benady (fondateur de Limonetik par exemple ou qui a participé à la création de Price Minister aux côtés de Pierre Kosciusko-Morizet, au capital de Swan), Swan envisageait de déployer le meilleur produit sur la place permettant à n'importe quel développeur d'embarquer son API au sein de sa plateforme.



Et, au cours des derniers mois, ceux qui ont séparé cette levée de la précédente, Swan a particulièrement bien déployé ses ailes :



Aujourd'hui, elle dénombre 250 partenaires (contre 100 en septembre 2023), représentant 57 000 comptes professionnels (contre 12 000 en septembre 2023) pour un montant global de ses transactions via ses partenaires de 1,5 milliard d'euros par mois (contre 618 millions par mois sept 2023.)



Une croissance portée par celle de ses partenaires à l'instar d'un Pennylane, mais aussi par l'international qui a été en particulier travaillé au cours des 12 mois passés. " 50 % des nouveaux clients qui ont été signés l'an dernier sont à l'international même si cela ne représente pas 50 % de notre chiffre d'affaires " Chiffre d'affaires que Swan ne dévoile pas.



Swan est aujourd'hui présente en France, en Espagne et en Allemagne. Au cours de l'année passée, elle s'est aussi développée aux Pays-Bas et devrait prochainement proposer ses services en Italie, plus, potentiellement une nouvelle région.



Swan possède une licence d'Etablissement de monnaie électronique délivrée par l'ACPR lui permettant de proposer un Iban français.

Pour les autres pays, elle a choisi "le libre établissement". Comprendre qu'elle ouvre des succursale dans les pays cibles, sollicite les différentes licences & agréments selon les pays et propose des IBAN locaux.

"Forcément, à chaque fois, nous devons nous plier aux législations locales et procéder à du reporting auprès des autorités fiscales comme réglementaires..."

Le bureau italien est déjà établi, le produit Swan n'étant pas encore lancé officiellement.



Cette croissance à l'échelle se poursuivre afin de faire de Swan, sûrement, le leader du secteur. "Nous allons aussi déployer nos services bancaires. Aujourd'hui nous proposons des comptes, des cartes et des Iban mais nous pourrions aller sur d'autres services. Avec comme ambition de devenir, pourquoi pas, une grande banque européenne."



Dans les prochains services qui pourraient être mis en place dès cette année, Swan, envisage de lancer "l'acceptation de paiement".

En fournissant par exemple, des terminaux de paiements, des pages de paiements, des solutions de prélèvements, d'acceptation de chèque.. Autre service que pourrait rapidement déployer Swan : le crédit à court terme. " Un établissement de monnaie électronique peut totalement demander une extension de licence afin de proposer du crédit de moins d'un an."



Aujourd'hui Swan rassemble 250 personnes dans ses bureaux et devrait accueillir quelques 70 salariés dans le courant de l'année.



Anne-Laure Allain