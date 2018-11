StreamMind lance LUCY, premier service « KYC » instantané et dématérialisé à destination des entreprises

Dix ans de R&D autour de la sécurité et de la performance des paiements



StreamMind, société française high-tech spécialisée dans le développement de logiciels, compatibles avec tous les réseaux informatiques, permet aux entreprises de développer et de déployer des applications innovantes sans avoir à modifier leur architecture informatique. Lors de sa création, il y a 10 ans, cette première fintech française s’est engagée sur la sécurité et la performance des paiements. Elle est notamment à l’origine du premier réseau interbancaire, SEPAmail, à la fois ouvert sur Internet et hautement sécurisé, une première mondiale. C’est elle aussi qui a développé les applications logicielles pour SEPAmail, comme SEPAmail DIAMOND qui permet de vérifier les coordonnées bancaires et personnelles, dont elle est le seul prestataire référencé.



LUCY, premier service « KYC » qui croise instantanément coordonnées bancaires et personnelles, compatible à SEPAmail DIAMOND



StreamMind étend désormais son expertise technologique aux entreprises en lançant, LUCY, une solution de KYC (Know Your Customer) automatisée et dématérialisée croisant, en quelques secondes, à la fois des données bancaires et personnelles des clients (particulier ou entreprise) et des fournisseurs. Gage d’une fiabilité et d’une sécurité optimum, la solution est connectée au service SEPAmail DIAMOND. Enfin, à l’instar de toutes les solutions proposées par StreamMind, LUCY est nativement compatible avec tous les systèmes informatiques des entreprises, permettant ainsi de ne plus être dépendant de prestataires extérieurs.



« Les solutions de KYC manuelles ou semi-automatisées disponibles aujourd’hui ne répondent pas suffisamment aux besoins d’immédiateté mais aussi de sécurité, imposés par internet, commente Nicolas Muhadri, CEO de StreamMind. Nous sommes ravis de pouvoir mettre notre expertise technologique, éprouvée de longue date auprès des grandes banques françaises, au service de la compétitivité des entreprises. »



Réduire les coûteux risques de fraudes, d’usurpations d’identité et d’erreurs



Le principe est simple : depuis l’interface LUCY, l’entreprise émet une demande de vérification avec transmission des données du compte (IBAN, BIC, Siren, Siret, n° de TVA…) et de la personne (nom, prénom, date de naissance) à vérifier et identifie instantanément le caractère frauduleux ou non de ces dernières. De cette manière, l’entreprise peut sécuriser ses transactions avant d’effectuer une opération. LUCY signale également les comptes erronés, protégeant l’entreprise contre les fausses imputations et les erreurs humaines. Des risques qui peuvent avoir des lourdes conséquences financières mais qui menacent aussi la confiance et la réputation de l’entreprise.



Avec un paiement à l’usage, le modèle économique de LUCY est accessible à toutes les entreprises quelle que soit leur taille ou secteur d’activité. A termes, le service sera étendu aux particuliers afin de sécuriser leurs transactions entre eux ou avec des professionnels (artisans, commerçants...).



A propos de StreamMind :

StreamMind est une société française de logiciels de haute technologie fondée en 2008 par Nicolas Muhadri. StreamMind a été créée avec l'ambition de standardiser les logiciels afin que toute entreprise, quelle que soit sa taille ou son secteur, puisse concevoir et déployer n’importe quelle application via une approche purement fonctionnelle, sans les contraintes techniques habituelles. De cette vision est née la technologie TIME, issue de 10 ans de R&D, qui industrialise la production d’applications permettant aux entreprises de déployer des services agiles, sécurisés et évolutifs avec une réduction sans précédent du time-to-market. La technologie TIME est déjà déployée dans plusieurs industries (automobile, grande distribution…), elle est maintenant en cours d’internationalisation.

