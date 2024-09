Startups & VC : chacun cherche ses financements ?

Nombre de startups auraient fermé boutique ? La vigilance est de mise compte tenu des risques élevés des défaillances d'entreprises (notamment des TPE soumises au remboursement des PGE). Cependant, selon les chiffres récoltés par le baromètre, la France compte aujourd'hui 15 000 startups soit 3500 de plus qu'en 2023.

Ce renouvellement du tissu entrepreneurial des jeunes pousses innovantes est presque inhérent à la notion même de startup.

Sur des entreprises demandant de la R&D, il n'est pas si habituel que cela de re-commencer une nouvelle entreprise après un premier échec.

Ainsi, les 5900 dépôts de bilan du mois de juillet 2024 concerneraient surtout des TPE, notamment celles qui auraient porté comme un fardeau le remboursement du PGE. Les auteurs de l'étude rappelant que dans la majorité des cas, et à la différence de la plupart des TPE, les startups sont épaulées par des Business Angels, des VC qui anticipent ce risque.

Toujours selon ce baromètre, sur la période, nos startups françaises ont créé 200 000 emplois directs et indirects (50 000 emplois directs).

Depuis l'étude de l'année dernière, l'emploi dans les startups a augmenté de 18 % passant de 1,1 million d'emplois à 1,3 millions.

Dans les 12 prochains mois, les startups prévoient de créer 40 000 emplois supplémentaires.



Côté chiffre d'affaires, les startups ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 27 % entre 2022 et 2024 (9,93 milliards d'euros).

Et si les levées ou les conditions de la levée de fonds se sont durcies au cours des derniers mois, les startups françaises se sont organisées pour atteindre la rentabilité.

Ainsi, 30 % des startups sont rentables ou envisagent de l'être dans les 3 prochains mois. Et 80 % des startups sont rentables ou envisagent de l'être dans les 3 prochaines années.



Rappelons qu'en 2023 , les 15 000 startups identifiées ont levé 8,3 milliards d'euros (4,3 milliards sur le premier semestre 2024).

Malgré la baisse des montants levés, le nombre de transactions demeure sensiblement le même et la France truste la 2nde place en Europe pour sa dynamique des levées, derrière le Royaume-Uni mais devant l'Allemagne.

Quant à ce premier semestre 2024, les montants levés présenteraient une stabilité en trompe-l'oeil.



Ce premier semestre est porté par quelques mégalevées de fonds (Mistral AI, Electra, HysetCo, H Company, Pigment), faisant passer le montant moyen des tours de financement à +100M€ de 138M€ au S1 2023 à 214M€ au S1 2024.

Pour les levées en dessous de 100M€, la tendance est plus délicate. Le montant global des levées à moins de 10M€ augmente, mais le montant moyen baisse au S1 2024 (2,5M€) par rapport au S1 2023 (2,8M€). La tendance est aussi à la baisse pour les levées entre 10M€ et 100M€, aussi bien en montants levés qu’en nombre d’opérations.



Pour Audrey Soussan, Partner chez Ventech, interrogée dans l'étude.

"On constate encore 4 grandes failles de marché dans le financement des startups : le financement en amorçage des startups industrielles et des startups hardware ; le financement de build-up de petites startups déjà rentables ; le financement du growth, toujours, avec peu d’acteurs français réellement présents; et enfin, le financement de femmes et fondateurs issus de minorités, pour lequel des progrès sont toujours indispensables.”