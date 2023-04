Accueil Envoyer Imprimer Partager Skaleet dévoile son module permettant de souscrire un crédit 100% digital Depuis 2011, la fintech Skaleet transforme l’expérience bancaire de millions de consommateurs en développant des outils innovants utilisés par des opérateurs financiers des cinq continents. Elle dévoile aujourd’hui un module qui permettra aux établissements financiers de commercialiser des crédits, de

BNPL ou d’avance de trésorerie en quelques minutes et de les gérer simplement de la souscription aux remboursements en passant par la gestion des impayés.



Avec sa Core Banking Platform agile et modulaire, Skaleet permet aux institutions financières et aux banques de développer rapidement des services bancaires innovants.

Déjà déployée dans une trentaine de pays, cette solution automatise le développement technologique d’applications bancaires et transforme en profondeur le mode de commercialisation de nombreux produits financiers. Les fintechs, banques et opérateurs financiers disposent d’outils clés en main et d’un accompagnement personnalisé pour proposer des services qui leur ressemblent.



Un module qui accélère et optimise la souscription de crédit

Skaleet étoffe son offre en proposant un module de crédit disponible dans sa Core Banking Platform ou seul, et permettant de gérer intégralement le cycle de vie du crédit, de la souscription au remboursement. Commercialisé avec un ensemble de scénarios métier facilitant sa prise en main, le module offre une autonomie forte en matière de configuration.



Les workflows peuvent ainsi être personnalisés à chaque étape du cycle de vie du crédit : acquisition (simulation, onboarding client), octroi (analyse de risque, décision et signature), closing (décaissement et mise en gestion), gestion courante (échéances, renégociations,

remboursements anticipés) mais aussi recouvrement (mise en impayés, contentieux, amiable).



3 minutes suffisent pour souscrire à un prêt 100% digital

En s’appuyant sur ces processus automatisés et personnalisés, les institutions financières utilisant ce module peuvent désormais proposer à leurs clients une expérience de souscription 100% digitale et extrêmement rapide. En trois minutes ceux-ci peuvent renseigner leurs besoins et leur profil puis voir leur demande validée en temps réel. Pour enrichir cette expérience, Skaleet permet l’interconnexion de nombreux modules complémentaires “maison” ou développés par des partenaires et supportés par l’architecture ouverte de sa Core Banking Platform : outils de Know Your Customer réglementaires, reportings, signature électronique, etc.



Pour un time-to-market toujours plus court et une performance sur la durée, Skaleet met à disposition des entreprises utilisatrices de ce module un accompagnement expert pendant son déploiement puis une gouvernance dédiée suivie par un account manager.

“Qu’il soit utilisé seul ou au sein de la Core Banking Platform, nous pensons que ce module peut profondément simplifier la gestion des crédits et l’expérience utilisateur mais aussi stimuler la création de services innovants.” Hervé Manceron, CEO, Skaleet



A propos de Skaleet

Skaleet est une finTech proposant un Core Banking Platform (CBP) en SaaS. Cloud-natif et répondant aux standards de sécurité les plus élevés, il est une alternative aux infrastructures "legacy" des banques et des institutions financières. Grâce à sa plateforme ouverte et flexible, ses clients peuvent imaginer, configurer et déployer simplement de nouveaux produits. Avec une

unique solution, son architecture adresse plusieurs business models réduisant le Time to Market et optimisant les coûts. Skaleet compte aujourd’hui plus de 40 clients et a géré plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde.

Skaleet est basé en France, à Boulogne Billancourt, près de Paris.

Skaleet



Une plateforme agile et ouverte pour optimiser le time-to-market des services financiersAvec sa Core Banking Platform agile et modulaire, Skaleet permet aux institutions financières et aux banques de développer rapidement des services bancaires innovants.Déjà déployée dans une trentaine de pays, cette solution automatise le développement technologique d’applications bancaires et transforme en profondeur le mode de commercialisation de nombreux produits financiers. Les fintechs, banques et opérateurs financiers disposent d’outils clés en main et d’un accompagnement personnalisé pour proposer des services qui leur ressemblent.Un module qui accélère et optimise la souscription de créditSkaleet étoffe son offre en proposant un module de crédit disponible dans sa Core Banking Platform ou seul, et permettant de gérer intégralement le cycle de vie du crédit, de la souscription au remboursement. Commercialisé avec un ensemble de scénarios métier facilitant sa prise en main, le module offre une autonomie forte en matière de configuration.Les workflows peuvent ainsi être personnalisés à chaque étape du cycle de vie du crédit : acquisition (simulation, onboarding client), octroi (analyse de risque, décision et signature), closing (décaissement et mise en gestion), gestion courante (échéances, renégociations,remboursements anticipés) mais aussi recouvrement (mise en impayés, contentieux, amiable).3 minutes suffisent pour souscrire à un prêt 100% digitalEn s’appuyant sur ces processus automatisés et personnalisés, les institutions financières utilisant ce module peuvent désormais proposer à leurs clients une expérience de souscription 100% digitale et extrêmement rapide. En trois minutes ceux-ci peuvent renseigner leurs besoins et leur profil puis voir leur demande validée en temps réel. Pour enrichir cette expérience, Skaleet permet l’interconnexion de nombreux modules complémentaires “maison” ou développés par des partenaires et supportés par l’architecture ouverte de sa Core Banking Platform : outils de Know Your Customer réglementaires, reportings, signature électronique, etc.Pour un time-to-market toujours plus court et une performance sur la durée, Skaleet met à disposition des entreprises utilisatrices de ce module un accompagnement expert pendant son déploiement puis une gouvernance dédiée suivie par un account manager.“Qu’il soit utilisé seul ou au sein de la Core Banking Platform, nous pensons que ce module peut profondément simplifier la gestion des crédits et l’expérience utilisateur mais aussi stimuler la création de services innovants.” Hervé Manceron, CEO, SkaleetSkaleet est une finTech proposant un Core Banking Platform (CBP) en SaaS. Cloud-natif et répondant aux standards de sécurité les plus élevés, il est une alternative aux infrastructures "legacy" des banques et des institutions financières. Grâce à sa plateforme ouverte et flexible, ses clients peuvent imaginer, configurer et déployer simplement de nouveaux produits. Avec uneunique solution, son architecture adresse plusieurs business models réduisant le Time to Market et optimisant les coûts. Skaleet compte aujourd’hui plus de 40 clients et a géré plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde.Skaleet est basé en France, à Boulogne Billancourt, près de Paris.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Qonto fait évoluer son offre pour les PME et lance une solution de gestion de notes de frais Société Générale et Lemonway s'associent. Revolut lance les comptes joints