Simplon et Futurs.io s’associent pour faire décoller la formation à la Blockchain

Si l’impact à venir de cette technologie de stockage et de transaction, sécurisée et décentralisée, est pour certains une évidence, les entreprises, les institutions et les citoyens sont confrontés à deux freins pour en libérer tout le potentiel. D’une part, le manque de compréhension de son fonctionnement, pour imaginer des cas d’usage pertinents par rapport à leur secteur. D’autre part, l’accès à des développeurs spécialisés, actuellement présents en nombre très insuffisant en France et dans le monde.



Selon Hired, une plateforme spécialisée dans le recrutement de profils technologiques, la demande pour les profils Blockchain a augmenté de 400% aux Etats-Unis. Cette tendance est confirmée en France où chaque développeur Blockchain reçoit aujourd’hui en moyenne cinq demandes d’entretien par mois alors qu’il en recevait moins de trois il y a encore six mois. En outre, ces profils se font rares. En France, ils n’ont représenté que 1,31 % des inscrits sur Hired ces six derniers mois et 1,52 % en septembre et octobre.



Apprendre à maîtriser la Blockchain, c’est se donner les moyens de participer à une révolution technologique de fond, que l’on soit un développeur en cours de formation ou une entreprise. Pour lever les freins à son adoption, Simplon, le leader français de l’inclusion par le numérique, et Futurs.io, agence de conseil en innovation durable, s’associent donc pour lancer le premier dispositif intégré d’acculturation et de formation à la Blockchain, en deux parties :



- « Blockchain Yourself », une nouvelle offre de formation à la Blockchain pour les Simplonien•ne•s, inspirée de la méthode Blockacademy :

- Un parcours dédié pour devenir développeur en Blockchain

- Un parcours de spécialisation pour des développeurs en emploi ou qui sortent tout juste de formation.

Les parcours se déclinent en 2 blocs de compétences pour la Blockchain : “le développement d‘application exploitant la Blockchain” et le “développement de programmes de transactions pour une blockchain”.



- « Blockchain Your Corp », une nouvelle offre Simplon Corp x Futurs, pour offrir aux entreprises qui le souhaitent, dans le cadre de leur transformation digitale, des modules d’initiation, d’idéation et de prototypage pour maîtriser la Blockchain et concevoir concrètement ses cas d’usage. Ces modules s’appuient notamment sur la suite d’outils Blockchain Studio, permettant de créer des applications sur la Blockchain sans expertise technique préalable.



Pour Frédéric Bardeau, Président cofondateur de Simplon : “Le partenariat avec Futurs.io est la brique qui nous manquait pour ajouter les technologies Blockchain à notre portefeuille de formations aux compétences techniques en forte tension, qui s’est déjà élargi à l’IA avec l’école Microsoft que nous portons, la data, la cybersécurité, l’IoT… Ces technologies sont de formidables réserves d’emploi et elles doivent tout comme les autres “deeptech” faire l’objet d’une inclusion élargie de publics (diversité, femmes, …).”



Pour Loïc Poujol et Romain Pigenel, co-fondateurs de Futurs.io (groupe Maltem) : “Futurs promeut une innovation technologique durable et profitant au plus grand nombre. Simplon, leader de l’inclusion par le numérique, est le partenaire idéal pour déployer à grande échelle nos formations Blockchain, alors que le marché arrive à maturité et que les besoins en professionnels maîtrisant la technologie - développeurs, chefs de projets, équipes de direction … - sont criants”.



Présentation de Simplon : Créée à Montreuil (93) en avril 2013, Simplon.co est une entreprise sociale agréée solidaire labellisée French Tech, "La France S'Engage”, Ashoka et EPIC qui forme gratuitement des talents éloignés de l’emploi ou peu représentés (décrocheurs, demandeurs d'emploi de longue durée, allocataires du RSA, personnes en situation de handicap ou réfugiés) dans les métiers techniques du numérique en forte tension et avec un objectif de parité hommes/femmes. En 5 ans, Simplon a formé 2600 personnes dont 33% de femmes et 60% de personnes de niveau inférieur ou égal au baccalauréat, et forme désormais 1500 personnes par an au travers de son réseau de 50 écoles en propre ou en partenariat, en France dans les quartiers populaires, en milieu rural ou en Outre Mer, et à l'étranger (Europe, Moyen Orient et Afrique) avec un taux de sortie positive en emploi, en entrepreneuriat ou en reprise d'étude de 80% dans les 6 mois qui suivent la fin de leur formation. Simplon.co agit également dans le domaine de la démocratisation de l'apprentissage de la programmation informatique auprès du grand public et des enfants en coordonnant des initiatives comme la Europe Code Week et l'Africa Code Week en 2015 dans 18 pays africains : plus de 150000 enfants ont été sensibilisés depuis 2013. Enfin, toujours dans l'optique de créer des emplois et de démontrer le caractère inclusif du numérique, Simplon.co possède deux activités complémentaires qui permettent d'insérer des ancien.ne.s apprenant.e.s de ses formations : Simplon Prod pour la création de sites web et d'applications mobiles et Simplon Corp pour l'accompagnement des salariés dans le cadre d'une transformation numérique inclusive.



Présentation de Futurs :

Futurs.io est l’ agence de conseil et de service dédiée à l’innovation technologique (blockchain, big data, IA, IoT …) responsable du groupe Maltem. Avec une équipe pluridisciplinaire adossée à un large écosystème d'expertises et de talents, Futurs offre à ses clients un accompagnement complet pour leurs projets d’innovation : stratégie, sensibilisation/formation à la technologie utilisée, adaptation aux besoins métier (idéation et PoC), production (forfait, assistance technique), passage à l’échelle, communication/marketing, relations institutionnelles, prospective sur l’impact de l’innovation. Très engagée dans la révolution Blockchain, Futurs a notamment créé, en co-innovation avec Engie, Blockchain Studio, une suite logicielle destinée à faciliter l’adoption de cette technologie par les entreprises, et lancé Blockacademy, la première pépinière de développeurs Blockchain.