SideCare : l'assurtech qui s'envisage de plus en plus en fintech

A l'origine, l'idée était simple et efficace. Hoggo - son nom de 2018 à 2023 - proposait une plateforme comparative présentant les contrats santé et prévoyance à destination des entreprises, permettant dans le même temps aux fonctions RH et administratives de souscrire en ligne.

Objectif : diviser par 10 le temps passé sur ces comparaisons fastidieuses et faire économiser des dépenses aux entreprises comme aux salariés de l'ordre de 25 %.

Aujourd'hui, cette plateforme toujours au coeur du réacteur SideCare (son nouveau nom) est auréolée d'autres services mutant l'entreprise en une interface permettant "la santé facilitée" de l'expression même d'Anna Rossin, CEO et co-fondatrice de l'entreprise.



" A l'origine, nous étions effectivement une marketplace et un comparateur d'offres de santé dotés d'un partenariat fort avec les experts comptables. Aujourd'hui, nous sommes montés en gamme concernant notre profil de comptes clients et avons augmenté notre offre de services notamment envers les salariés de façon à les aider à concevoir la meilleure politique de santé possible pour leur entreprise ".



Depuis juin 2023 et une levée de fonds de 11M€ leadée par Partech épaulé par son investisseur historique Global Founders Capital (fonds adossé à l'Allemand Rocket Internet aussi investisseur de Revolut, Pennylane, Canva ), il n'y a pas eu que le changement de nom qui a été opéré.

"Le changement de nom est venu bien plus tard, en juin 2023. Le rebranding était une conséquence logique dans la création d'une vraie marque santé à destination du bien-être des collaborateurs."

L'entreprise présente donc aujourd'hui trois plateformes. La première, l'originelle, qui s'est étoffée avec le temps, est destinée aux fonctions RH et administratives afin de les aider à construire l'offre santé de leurs salariés, et surtout leur faciliter le transfert des salariés d'une mutuelle à une autre par exemple.

La seconde est celle destinée aux salariés qui leur permet de suivre leurs remboursements en temps réels. Disponible via un site web ou une application, elle est aussi l'interface qui leur permet aujourd'hui de visualiser la possibilité d'avance de frais, si leur employeur leur en donne la possibilité.

Quant à la troisième interface, elle est destinée aux cabinets comptables et centralise les informations.



Au cours des mois passés, les équipes de SideCare ont aussi affronté les "fourches caudines" comme administratives des différents assureurs. "A ujourd'hui, nous pouvons prélever pour le compte de 80 % assureurs que nous représentons. " soit l'équivalent de 40 millions d'euros de cotisations prélevées. " Nous référençons une trentaine d'assureurs dont une douzaine est réellement active. ".



Et depuis le 1er janvier 2024, SideCare a donc lancé ses tests sur la SideCard. Une carte bancaire permettant d'avancer les frais de santé dans la limite de 1500 euros/ mois pour des soins y compris en dehors du réseau sécurité sociale. Connectée au compte bancaire personnel, la carte remplace le système de paiement habituel. Une fois le remboursement sécurité sociale et mutuelle effectué, la SideCard prélève le montant.

Aujourd'hui, une vingtaine d'entreprise utilisant déjà le système Sidecare a décidé de passer le cap. " Cela représente environ 2500 personnes et nous devrions dépasser la centaine d'entreprises clientes dans le courant de l'année. Les dépenses annuelles s'élèvent aujourd'hui à plus de 313 milliards d'euros, soit 12 % du PIB français. Ces dépenses ont augmenté de plus de 50 % au cours des 5 dernières et avec l'inflation, les Français ont besoin de ce coup de pouce" .



L'engagement semble être au coeur de SideCare qui aujourd'hui compte près de 4000 entreprises clientes (70 000 salariés) et à dépassé les 50 millions d'euros de revenus assurantiels. " Nous devrions être bientôt à l'équilibre " sourit la fondatrice qui, sans dévoiler le chiffre d'affaires de l'entreprise, annonce 100 % de croissance.



Anne-Laure Allain