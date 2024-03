Sam Bankman-Fried - FTX - condamné à 25 ans de prison pour fraude de plusieurs milliards de dollars

Le juge de district américain Lewis Kaplan a prononcé la sentence lors d'une audience au tribunal de Manhattan après avoir rejeté l'affirmation de Bankman-Fried selon laquelle les clients de FTX n'avaient pas réellement perdu d'argent et constaté qu'il avait menti lors de son témoignage au procès. Un jury a déclaré Bankman-Fried, 32 ans, coupable le 2 novembre de sept chefs d'accusation de fraude et de complot découlant de l'effondrement de FTX en 2022, dans ce que les procureurs ont qualifié de l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des États-Unis.



Kaplan a déclaré que Bankman-Fried n'avait montré aucun remords.

"Il savait que c'était mal", a déclaré Kaplan. "Il savait que c'était criminel. Il regrette d'avoir fait un très mauvais pari sur la probabilité de se faire prendre. Mais il ne va rien admettre, comme c'est son droit."

Bankman-Fried, vêtu d'un t-shirt beige à manches courtes, a reconnu pendant 20 minutes devant le juge que les clients de FTX avaient souffert et il a présenté ses excuses à ses anciens collègues de FTX - mais n'a pas admis d'actes criminels.



Il a promis de faire appel de sa déclaration de culpabilité et de sa peine.

Bankman-Fried se tenait les mains jointes devant lui pendant que Kaplan lisait la phrase. Il s'est ensuite entretenu brièvement avec son avocat Marc Mukasey avant d'être conduit hors de la salle d'audience par des membres du US Marshals Service.

Cette sentence marque le point culminant de la chute de Bankman-Fried, passé du statut d'entrepreneur ultra-riche et de donateur politique majeur au plus grand trophée à ce jour dans le cadre de la répression menée par les autorités américaines contre les malversations sur les marchés des cryptomonnaies.



"La fraude envers les clients et les investisseurs entraîne de graves conséquences", a déclaré le procureur général américain Merrick Garland dans un communiqué. "Quiconque croit pouvoir cacher ses crimes financiers derrière la richesse et le pouvoir, ou derrière une nouveauté brillante qu'il prétend que personne d'autre n'est assez intelligent pour comprendre, devrait y réfléchir à deux fois."

Kaplan a constaté que les clients de FTX ont perdu 8 milliards de dollars, les investisseurs en actions de FTX ont perdu 1,7 milliard de dollars et que les prêteurs du fonds spéculatif Alameda Research, fondé par Bankman-Fried, ont perdu 1,3 milliard de dollars. Il a imposé une ordonnance de confiscation de 11 milliards de dollars et a autorisé le gouvernement à rembourser les victimes avec les biens saisis.

Les procureurs fédéraux avaient requis une peine de 40 à 50 ans. Mukasey avait plaidé pour une peine de moins de 5 ans et quart.



'JE SUIS DÉSOLÉ POUR ÇA'

S'adressant au juge, Bankman-Fried a déclaré : « Les clients ont souffert... Je ne voulais pas du tout minimiser cela. Je pense aussi que c'est quelque chose qui manquait dans ce que j'ai dit au cours de ce processus, et Je suis désolé pour ça."



Faisant référence à ses collègues de FTX, Bankman-Fried a ajouté : "Ils ont mis beaucoup d'eux-mêmes là-dedans, et j'ai tout jeté. Cela me hante tous les jours."

Trois anciens collaborateurs proches ont déclaré en tant que témoins à charge que Bankman-Fried leur avait demandé d'utiliser les fonds des clients de FTX pour combler les pertes d'Alameda Research. Tous trois ont plaidé coupables de fraude.



Kaplan a déclaré que Bankman-Fried avait menti lorsqu'il a témoigné qu'il ne savait pas qu'Alameda Research avait dépensé les dépôts de clients prélevés sur FTX.



Mukasey a cherché à éloigner Bankman-Fried des fraudeurs notoires comme Bernie Madoff, affirmant qu'il n'était « pas un tueur en série financier impitoyable » mais plutôt un « nerd maladroit en mathématiques » qui tentait de récupérer l'argent des clients après l'effondrement de FTX.

"Sam Bankman-Fried ne prend pas de décisions avec de la méchanceté dans le cœur", a ajouté Mukasey. "Il prend des décisions avec les mathématiques en tête."

Les yeux de Bankman-Fried sont devenus rouges alors qu'il semblait retenir ses larmes pendant que Mukasey parlait.



Ses parents, Joseph Bankman et Barbara Fried, professeurs de droit à l'Université de Stanford, ont assisté au prononcé de la peine. Bankman tenait un parapluie vert alors qu'ils quittaient le palais de justice dans un après-midi pluvieux à New York, les bras autour de l'autre.

"Nous avons le cœur brisé et continuerons à nous battre pour notre fils", ont-ils déclaré dans un communiqué.



« POUVOIR ET INFLUENCE »

Diplômé du Massachusetts Institute of Technology, Bankman-Fried a connu un boom de la valeur du bitcoin et d'autres actifs numériques pour atteindre une valeur nette de 26 milliards de dollars, selon le magazine Forbes, avant ses 30 ans.

Bankman-Fried est devenu connu pour sa tignasse aux cheveux bouclés et hirsutes et son engagement dans un mouvement appelé altruisme efficace, qui encourage les jeunes talentueux à se concentrer sur le fait de gagner de l'argent et de le donner à de bonnes causes.

Il était l’un des plus grands contributeurs aux candidats et aux causes démocrates avant les élections américaines de mi-mandat de 2022. Kaplan a souligné les preuves du procès montrant que Bankman-Fried a également fait des dons aux républicains par l'intermédiaire de donateurs « de paille » pour cacher son implication.

Le juge a qualifié d'acte les efforts de Bankman-Fried pour se présenter comme un « bon gars », ajoutant : « Le but était le pouvoir et l'influence ».



Bankman-Fried est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn depuis août 2023, lorsque Kaplan a révoqué sa caution après avoir découvert qu'il avait probablement falsifié des témoins au moins deux fois. Kaplan a déclaré qu'il recommanderait que Bankman-Fried soit envoyé dans une prison proche de San Francisco.



