Sage et GoCardless signent un partenariat pour sécuriser l'encaissement des créances et optimiser la trésorerie des entreprises

Sage, leader du marché solutions cloud de gestion d’entreprise, annonce son partenariat avec GoCardless, startup Fintech européenne à très forte croissance, simplifiant et dématérialisant les paiements récurrents grâce au prélèvement automatique.



Ce partenariat facilite la mise en place des prélèvements bancaires depuis les solutions de gestion ce afin d’aider les entreprises à optimiser leur trésorerie. Cette nouvelle intégration permettra ainsi aux entreprises d’automatiser les paiements, de limiter les retards de paiement et d’en diminuer leur temps de traitement.



Grâce à la liaison native au service GoCardless, les utilisateurs des solutions Sage peuvent désormais transmettre très facilement des demandes d’autorisations de prélèvement avec les factures envoyées à leurs clients. Une fois le prélèvement réalisé, la facture sera automatiquement identifiée et notée comme payée dans le logiciel Sage, cela sans aucune ressaisie nécessaire de la part de l’utilisateur. L’objectif de ce partenariat - et notamment de la liaison entre les deux plates-formes - est d’aider les entrepreneurs à réduire les traitements administratifs inutiles et à être payés dans de meilleurs délais.



Cette collaboration entre deux acteurs référents de la gestion d’entreprise offre des gains notables aux utilisateurs finaux :

• Une mise en place aisée pour un bénéfice durable,

• Des paiements flexibles avec la possibilité de créer des échéanciers et d’autoriser des prélèvements ponctuels,

• Une sûreté et sécurité by design qui garantir la protection et intégrité de leurs données bancaires.



Cédric Suire, Product Marketing Manager chez Sage déclare : « Notre partenariat avec GoCardless constitue une véritable innovation utile pour les entreprises, qui va nous aider à réaliser notre mission : permettre aux entreprises de se concentrer sur leur métier en les soulageant des tâches administratives désormais rendues inutiles. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, la mise en place d’une demande de prélèvement se fait automatiquement avec l’envoi de la facture. Cela libère un temps précieux pour se concentrer sur le cœur de métier et sur des activités rémunératrices. »



Hiroki Takeuchi, CEO de GoCardless, explique : « Dans le monde d'aujourd'hui, qui évolue rapidement, tout moyen de rationaliser les processus et d'accroître l'efficacité opérationnelle peut donner aux entreprises un sérieux avantage concurrentiel. Grâce à ce partenariat avec Sage, alors que les retards de paiements et le temps passé à les traiter « plombent » leur trésorerie ou les mettent en péril, nous sommes impatients d'aider des milliers de PME à économiser du temps et de l'argent en leur permettant de se concentrer sur la croissance de leur entreprise ».



Pour en savoir plus sur le partenariat et la problématique des délais de paiement, n’hésitez pas à vous rendre sur le blog Sage Advice et sur gocardless.com/fr-fr/partenaires/sage/



A propos de Sage :

Sage (FTSE : SGE) est le leader mondial des technologies au service de la gestion des entreprises. Sage accompagne le développement des entreprises, de la start-up à la PME et l’ETI, avec Sage Business Cloud, la seule et unique solution intégrant la comptabilité, la finance, la gestion commerciale, la gestion d'entreprise intégrée, les ressources humaines et la paie, les paiements et la communication bancaire dans le cloud.

Notre mission est de libérer les entrepreneurs du poids de l’administratif afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu’ils aiment faire. C’est ce que nous faisons chaque jour pour nos trois millions de clients dans 23 pays, avec nos 13 000 collègues et en nous appuyant sur notre réseau d’experts comptables et de partenaires.

Nous sommes intègres et engagés, nous apportons notre soutien aux communautés locales grâce à l’activité caritative de la Sage Foundation.

sage.com



A propos de GoCardless

GoCardless gère à présent un volume de plus de 3 milliards d’euros de transactions représentant plus de 30 000 entreprises britanniques et européennes. En accompagnant tous les acteurs économiques, des petites startups jusqu’aux plus grandes entreprises de tous les secteurs, GoCardless est en passe de transformer véritablement le secteur des paiements récurrents en ouvrant l’accès à une solution numérique de prélèvement direct résolument orientée client.

Grâce à son API très performante et à ses intégrations standard avec plus de 100 partenaires, dont Xero, Sage et Zuora, la solution GoCardless permet d’intégrer le prélèvement bancaire au cœur des entreprises. GoCardless a notamment pour clients Sowee d’EDF, Axa, Doctolib, Zenchef, Thomas Cook, Box et The Guardian.