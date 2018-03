SAXO BANQUE lance les CFD matières premières

Les CFD matières premières de Saxo Bank donneront aux investisseurs un accès plus simple et plus flexible aux marchés de l’énergie, des métaux, et des céréales. Les CFD matières premières sont plus abordables (plus petits lots) et le prix plus simple que les futures. De plus, les besoins en marge des CFD matières premières sont plus faibles que pour les contrats à termes sous-jacents, offrant ainsi plus d’exposition pour moins de capital investi.



Selon des statistiques du magazine Futures Industry, le volume d’échange pour les métaux non précieux a augmenté de 64.5% en 2008, une hausse de 38.7% pour les matières agricoles dérivées, ainsi que +16.8% pour les dérivés d’énergie. Les volumes pour les métaux précieux ont quant à eux augmenté de 19.5%.



Alan Plaugmann, directeur des Futures chez Saxo Bank, a déclaré: « 2008 aura été marquée par une croissance massive sur le marché de l’énergie, des contrats à terme agricoles et sur les métaux, et nous nous trouvons actuellement au beau milieu d’un rallye haussier des prix des matières premières, étant donné que les investisseurs continuent de favoriser les investissements sûrs et traditionnels, tels que l’or et le pétrole. Les analystes de Saxo Bank estiment que cette croissance se poursuivra tout au long de 2009 et nous voulons que les investisseurs puissent profiter de cette tendance. Pour cette raison, nous avons lancé les CFD sur matières premières afin de donner aux investisseurs la possibilité de bénéficier des opportunités que nous observons sur le marché. »



20 CFD sur matières premières seront disponibles sur toutes les plate-formes de trading Saxo Banque en 2009.



Alan Plaugmann ajoute: «Les CFD sur matières premières de Saxo Bank possèdent de nombreux atouts par rapport aux futures : faible besoin de marge, petite taille de position et 0 commission. Les investisseurs peuvent désormais bénéficier des avantages des CFD sur les matières premières et diversifier leur portefeuille en y ajoutant des énergies, des métaux et des matières premières ».



Saxo Bank fournira les CFD suivants :

Energie : pétrole, gaz, fuel

Métaux : or, argent, cuivre

Matières Agricoles : café, cacao, sucre

Grains : mais, blé, soja



A propos de Saxo Banque

Saxo banque est la filiale française de la banque internationale danoise Saxo Bank, spécialisée dans l’investissement et le trading en ligne. Lancée en Septembre 2008, sa création résulte de l’acquisition du courtier en ligne français Cambiste.com par Saxo Bank A/S. Saxo Banque permet aux particuliers et institutionnels de négocier des devises, des CFD, des actions, des futures, des options et autres dérivés à travers ses plate-formes de trading en ligne. Pierre Antoine Dusoulier, fondateur de Cambiste.com, occupe aujourd’hui la fonction de CEO de Saxo Banque France. Saxo Banque est régulée en France par le Secrétariat Général de la Commission Bancaire (SGCB).



A propos de Saxo Bank

Saxo Bank est le spécialiste de l'investissement et du trading en ligne, permettant à ses clients de gérer leur portefeuille d’actifs financiers via les SaxoTrader, SaxoWebTrader et SaxoMobileTrader. Les plate-formes de trading sont disponibles directement auprès de Saxo Bank ou par le biais de l'un de ses partenaires internationaux. Saxo Bank compte plus de 120 partenaires en marque blanche et est fier de compter des milliers de clients dans plus de 180 pays. Saxo Bank, dont le siège social est à Copenhague, a implanté des bureaux au Royaume-Uni, en France, en Suisse, à Singapour, en Espagne, en Australie et au Japon.