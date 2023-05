Accueil Envoyer Imprimer Partager SAS s'engage à investir 1 milliard de dollars dans des solutions industrielles basées sur l'IA SAS, leader de l’analytique, va investir 1 milliard de dollars d’ici 2026 afin de poursuivre le développement de solutions analytiques avancées, ciblées sur les besoins spécifiques de certaines industries. SAS s'appuiera sur ses décennies d'expérience pour fournir des solutions adaptées aux défis des entreprises notamment dans les secteurs de la banque, de l’assurance, du secteur public, de la santé, de la distribution, de l’industrie et de l'énergie.

Toutes les solutions seront disponibles sur SAS® Viya®, la plateforme analytique d'IA et cloud native. Une nouvelle étude comparative réalisée par The Futurum Group révèle que la plateforme d'analytique et d'IA SAS Viya est, en moyenne, 30 fois plus rapide que les alternatives commerciales et open source et s'adapte mieux aux données toujours plus abondantes et plus complexes. Pour en savoir plus sur l’étude, rendez-vous ici.



« Menace d’une récession, tension des chaînes d’approvisionnement, pénurie de main d'œuvre ou encore changement réglementaires… Les entreprises sont confrontées à de nombreux défis », analyse Jim Goodnight, PDG de SAS. « Grâce aux insights fournis par des capacités d’analytique sectorielles, les entreprises résilientes sont capables de transformer ces défis en opportunités ».



« Avec cet investissement, SAS continue de soutenir les entreprises qui utilisent l'IA, le machine learning et l’analytique avancée pour lutter contre la fraude, gérer les risques et mieux servir leurs clients » détaille Jim Goodnight. « Nous restons fidèles à notre engagement premier en faveur de l'innovation tout en proposant les meilleures analyses du marché. »



La R&D associée à l'expertise sectorielle pour mieux comprendre les besoins des consommateurs



Cet investissement d'un milliard de dollars vise à financer des activités de recherche et de développement, à créer des équipes sectorielles spécialisées par industries et des campagnes de marketing spécifiques. Il subventionnera également le travail des data scientists, des statisticiens et des développeurs de logiciels de SAS, qui collaborent avec des consultants, des ingénieurs de systèmes et des spécialistes du marketing disposant d'une expérience sectorielle.



Cet investissement s'inscrit dans la lignée de la démocratisation de l’analyse des données, engagement majeur de SAS.



Alors que l’utilisation de l'IA, du machine learning, de la computer vision et de l'Internet des objets (IoT) continuent de se démocratiser au sein des entreprises, les salariés peuvent désormais participer au processus analytique, quel que soit leur niveau de compétence, grâce à des options low code / no code, comme celles fournies par les solutions fonctionnant sur SAS Viya.



Les solutions de SAS Viya sont ainsi adaptées à tous. Les data scientists peuvent utiliser les solutions technologiques de SAS, basées sur l'IA, le machine learning et d'autres analyses puissantes. Les business analystes peuvent eux aussi mieux détecter et prévenir les fraudes, les mairies peuvent améliorer les politiques de santé et de sécurité publiques, et le personnel médical peut optimiser les soins aux patients.



Les solutions récentes de SAS en matière d'industrie







SAS propose déjà un large éventail de solutions sectorielles, qui seront davantage approfondies grâce à cet investissement. De même, SAS développe de nouvelles solutions pour répondre à des besoins supplémentaires.



Voici quelques exemples récents de l'expertise sectorielle de SAS :



Faire face à l’instabilité économique et améliorer l'expérience client dans les services financiers

Les bouleversements économiques survenus l'année dernière ont ébranlé les marchés mondiaux, inversant les rebonds post-pandémiques et multipliant les risques. Afin d'aider ses clients du secteur bancaire et de l'assurance à relever ces nouveaux défis, SAS a acquis Kamakura Corp, une société américaine spécialisée dans les données financières et la gestion des risques.



Cette acquisition, la plus importante de l'histoire de SAS, a permis à SAS d'élargir son portefeuille de solutions dédiées aux risques financiers et accélère les progrès réalisés par SAS dans le domaine de la gestion intégrée des risques. SAS Asset and Liability Management (ALM) a déjà été adapté à SAS Viya, pour aider les banques à prévoir et à atténuer les risques de liquidité et de bilan qui ont déclenché les récentes faillites bancaires.



SAS priorise également l'innovation dans la prise de décision au sein de l'entreprise. En connectant des fonctions silotées (comme l'onboarding client, le risque de crédit, la détection des fraudes, le marketing) sur une architecture unifiée et alimentée par l'IA et en utilisant des données et des analyses partagées, les organisations financières rationalisent la complexité opérationnelle tout en permettant de prendre des décisions plus rapides et plus précises qui améliorent l'expérience client.



Protéger l'argent du contribuable dans le monde

Chaque année, les gouvernements perdent des sommes considérables en raison de la fraude et de l'évasion fiscale.

SAS Tax Compliance aide les gouvernements à protéger leurs flux de revenus en appliquant l'analytique avancée à de vastes quantités de données fiscales, afin de surveiller et de détecter automatiquement les cas de non-conformité et de fraude.



Les administrations fiscales notamment française peuvent ainsi améliorer l'identification précoce des fraudes potentielles, découvrir les nouveaux systèmes de fraude fiscale, accélérer les contrôles et faire disparaître les anciens dossiers.



Tarification dynamique de l'assurance sur un marché instable

En 2022, les assurances dommage ont vu le nombre de sinistre augmenter considérablement, portés par les nombreuses catastrophes climatiques. D’après Coover, sur la période janvier-août, les assureurs ont ainsi couvert l'équivalent de 5,2 milliards d'euros contre 3,5 milliards d'euros annuels en moyenne depuis 2017.



Pour survivre dans un monde où les risques climatiques s'aggravent, les assureurs doivent augmenter les primes afin de consolider leurs liquidités. Cette solution risque de frustrer les clients dans un marché déjà instable. Il leur est donc indispensable de fixer le prix des primes rapidement, de manière précise et impartiale pour rester solvable et compétitif.



SAS Dynamic Actuarial Modeling fournit un traitement optimisé des données et des capacités de modélisation très flexibles grâce au machine learning. Les assureurs peuvent ainsi proposer des prix équitables sur un marché rapide et instable et conserver la relation avec leurs clients.



Stimuler le marketing responsable et la rentabilité

Aujourd'hui, les spécialistes du marketing font plus que jamais face à des exigences en matière de responsabilité et de transparence dans leur utilisation des technologies liées aux données clients. Être responsable pour un spécialiste du marketing aujourd'hui signifie tenir compte de l'évolution des attentes des clients en matière de confidentialité, adopter des technologies émergentes telles que l'IA générative et être capable de mesurer la valeur du programme marketing en temps voulu.



Ces circonstances font du marketing responsable un impératif. SAS Customer Intelligence 360 aide les marques à utiliser de manière responsable les données clients, les ressources et les technologies mises à disposition des équipes marketing. Grâce à la puissance de leurs analyses, les marques parviennent à renforcer la fidélité et la confiance de leurs clients, à garantir leur conformité juridique et éthique, à optimiser leurs ressources marketing et à accroître leur rentabilité.



Accélérer la transformation numérique du secteur de la santé

Que ce soit pour faire avancer le développement de thérapies de survie ou pour améliorer les résultats et l'expérience des patients, l'expertise de SAS est à la pointe de l'amélioration des soins de santé.



SAS Health fournit des applications et des solutions d’IA propres au secteur. Cette solution aide les organismes de santé à fournir des soins de haute qualité, plus sûrs et plus rentables. Qu'il s'agisse de transformer les données de patients en cohortes prêtes à l'analyse ou d’indiquer les modèles de soins et de paiement adaptés, les interfaces intuitives de SAS aident les cliniciens et les business analystes à accélérer la transformation des soins de santé et à visualiser les tendances grâce aux données.



SAS favorise également la recherche clinique qui permet de développer de nouvelles thérapies et de nouveaux traitements. Par exemple, près de 90% des essais cliniques ne respectent pas les délais de recrutement de volontaires pour les phases de test. SAS Clinical Enrollment Simulation s'appuie sur des analyses puissantes pour planifier les inscriptions, évitant ainsi les retards dévastateurs.



Prévoir et planifier la demande pour la distribution

Les distributeurs et fabricants de biens de consommation ont plus que jamais besoin d'une planification précise des demandes. Grâce à SAS Intelligent Planning Cloud, les entreprises peuvent mieux anticiper les besoins des consommateurs et les potentielles perturbations sur la chaîne de livraison et offrir la réponse adéquate.



Cette solution SaaS est automatisée de bout en bout par les fonctionnalités d’analytique et de machine learning de SAS Viya et est disponible sur le cloud de SAS. Ce logiciel permet aux distributeurs et aux entreprises de biens de consommation de revaloriser rapidement leurs données.





Le rôle essentiel des partenaires



Le vaste réseau de partenaires de SAS contribuera au développement et à la mise en œuvre de solutions sectorielles.



« SAS est leader depuis des décennies dans la création de solutions sectorielles puissantes. SAS Viya permet de transférer ces solutions vers le cloud. Voilà pourquoi les clients apprécient s’associer avec nous », explique Alvaro Celis, VP Solutions Area ISV Sales de Microsoft. « En adaptant l'IA et l'analytique avancée aux besoins des banques, des administrations, des assurances, des soins de santé et d'autres secteurs, SAS et Microsoft ont désormais un avantage concurrentiel crucial pour nos clients communs. »



Azure confidential computing en est un parfait exemple. Cette nouvelle technologie, fournie conjointement par Microsoft, SAS et le fabricant de puces AMD, est conçue pour fournir une protection renforcée des données hautement sensibles lors de leur utilisation en mémoire. Elle peut améliorer de manière significative la confidentialité et la sécurité des données des clients dans des secteurs fortement réglementés tels que les services financiers, les soins de santé et le secteur public.





SAS Viya via Microsoft Azure va intégrer prochainement les capacités de Confidential Computing d'Azure grâce aux processeurs AMD EPYC™ dotés de la technologie SEV-SNP. Les clients de SAS Viya vont ainsi disposer d'une plateforme d'IA et de cloud computing plus sécurisée, afin de réduire davantage le risque de violation de leurs données et de renforcer leur conformité. En parallèle, ils garantiront à leurs clients l'accès à des pools de données plus importants, permettant d'utiliser des modèles analytiques plus puissants. Ces nouvelles capacités seront initialement disponibles aux États-Unis, aux Pays-Bas et en Irlande, avant un déploiement plus large dans un second temps.



Pour en savoir plus sur les solutions sectorielles de SAS, rendez-vous ici.



A propos de SAS Viya

SAS Viya est une plateforme d'IA, d'analyse et de gestion des données qui fonctionne sur une architecture moderne et évolutive. C'est un logiciel "cloud-first", conçu pour être livré et mis à jour en continu et apporter la puissance de l'analytique à tous, partout. SAS Viya intègre l'art de la prise de décision avec la science de l'IA et de l'analytique avancée, aidant ainsi les organisations à prendre de meilleures décisions, plus rapidement.





A propos de SAS

SAS est le leader de l'analytique. Grâce à des logiciels et des services innovants, SAS donne à ses clients du monde entier les moyens et l'inspiration nécessaires pour transformer les données en intelligence. SAS vous donne LE POUVOIR DE SAVOIR®.



SAS et tous les autres noms de produits ou de services de SAS Institute Inc. sont des marques déposées ou des marques de commerce de SAS Institute Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Le symbole ® indique un enregistrement aux États-Unis. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales de leurs sociétés respectives. Copyright © 2023 SAS Institute Inc. Tous droits réservés.





