Royaltiz : Akrame Benallal, premier chef étoilé tokenisé ?

Après s’être développée principalement autour du sport (football, rugby, sports de combat, tennis), et s’être ouverte par la suite au monde du divertissement avec la signature de l’animateur et producteur de télévision Cyril Hanouna, Royaltiz poursuit le développement de son concept innovant de bourse de talents en l’ouvrant à à l’univers de la gastronomie en cotant le chef Akrame Benallal. Comme pour les autres talents présents sur la plateforme, il sera possible d’investir sur sa carrière, à partir de deux euros, et de partager son succès. En introduisant le chef, Royaltiz démontre sa volonté d’offrir aux utilisateurs un panel de talents représentatif de l’ensemble de la société.Il vit à mille à l’heure et cela lui réussit plutôt bien ! Le chef français d’origine algérienne Akrame Benallal, 42 ans, a appris le goût et le plaisir de cuisiner en Algérie, où il fait des repas familiaux généreux que préparait sa maman le point de départ de sa fulgurante ascension. Son CAP cuisine en poche, et fort de ses stages, au restaurant de l’Elysée notamment, Akrame, par ailleurs grand amateur de kart, se lance : tout d’abord à Tours, en 2009, avec “L’atelier d’Akrame”.Ses débuts remarqués lui permettent alors d'être sacré “Grand de demain 2011” par Gault et Millau et de remporter le Prix gastronomique de la révélation culinaire de l’année. En 2012, il obtient sa première étoile Michelin, gagnée seulement un an après l’ouverture de son restaurant gastronomique à Paris. En 2014, il remporte sa deuxième étoile Michelin et exporte son talent en ouvrant un restaurant à Hong Kong. En 2016, il change son restaurant parisien doublement étoilé d’adresse, pour s'installer rue Tronchet dans l’ancien restaurant de Guy Savoy.Chef entrepreneur, Akrame a lancé les “Ateliers Vivanda” (Paris, Hong Kong, Manille, Baku), puis “Shirvan” (Paris, Marrakech, Doha), concept inspiré de la route de la soie et du nom d’une ancienne province d'Azerbaïdjan.Les utilisateurs de Royaltiz pourront, dès la mi-octobre, investir sur ce prodige des fourneaux, emblématique d’une jeune génération de chefs décomplexés et engagés sur les réseaux sociaux, de ceux qui réussissent à s’imposer en alliant le savoir-faire de leurs aînés sans pour autant oublier leurs racines et leur ouverture sur le monde.Un nouveau modèle permettant aux talents d’engager leur communauté de manière innovante« Buy is the new like » : c’est à partir de cette idée qu’est née la fintech Royaltiz en juillet 2021. Un concept inédit qui permet à tous d’investir sur la carrière d’un talent via une plateforme dématérialisée et une monnaie spécifique (les Roys). Le grand public a rapidement adhéré à ce concept novateur et véritablement disruptif : à partir de deux euros, chacun peut investir sur ses talents préférés et partager concrètement leur succès. De leur côté, les talents y voient l’opportunité d’engager encore plus fortement leur communauté en leur offrant la possibilité unique d’investir dans leur carrière et de partager leur réussite.Créée en 2021 par Christophe Vattier (CEO) et Kevin Crouvizier (COO), royaltiz.com est une solution vertueuse pour associer directement des femmes et hommes de talent à leurs communautés. La plateforme propose une vision moderne et disruptive de l’investissement : « Buy is the new like » ! En permettant aux utilisateurs d’investir dans la carrière d’un sportif, Royaltiz place l’humain au cœur de la réussite de son modèle : investir sur la carrière d’un talent c’est croire en sa réussite. Pour le sportif, Royaltiz constitue une nouvelle source de revenus : l’argent investi par les utilisateurs permet ainsi à certains d’entre eux de se rémunérer et/ou de financer des déplacements, des entraînements ou des équipements. Royaltiz permet également au talent de renforcer l’engagement et les liens avec sa communauté de fans. Pour l’utilisateur, Royaltiz représente un « investissement passion » accessible et rémunérateur, proposant un rendement annuel situé entre 2 et 50% selon les performances du talent.