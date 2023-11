Ring Capital lance Altitude II, son deuxième fonds de growth à impact

Nous sommes très fiers d’annoncer le lancement d’Altitude II qui incarne notre approche holistique de l’impact fondée notamment sur l’alignement des intérêts et une gouvernance à impact. Cette approche est nourrie par notre conviction que nous assistons à un changement de paradigme avec l’émergence d’un nouveau modèle de croissance promouvant désormais

les entreprises ayant un impact positif social et environnemental. Grâce à nos fonds Altitude, Mission, Foundation et Generations, Ring Capital est en mesure de mettre en oeuvre sa mission et d’accompagner des entrepreneurs à impact à tous les stades de maturité. Nous sommes persuadés, et nous ne cessons de le démontrer, que croissance et impact positif vont de pair. Nous sommes très heureux que notre conviction soit partagée par des investisseurs de premier plan comme le FEI, Tikehau Capital, Bpifrance et Swen Capital Partners ainsi que des familles et des investisseurs particuliers.

Grâce à Altitude II, nous pourrons investir dans des entreprises qui changent la donne comme Karos le fait dans la

mobilité. Nous sommes ravis d’accueilli les équipes de Karos dans la communauté Ring.

Toute l'équipe de Karos Mobility est honorée de bénéficier du soutien financier et opérationnel de Ring Capital. Cette prise de participation confirme la mission sociétale du covoiturage domicile-travail, vecteur de transition écologique et d’inclusion sociale, et ouvre un chapitre majeur d'internationalisation dans le développement de notre entreprise pour faire de Karos le leader Européen de la mobilité décarbonée

Un lancement marqué par un closing de plus de 125 M€ et un premier investissementGrâce à ses fonds Altitude, Mission, Foundation et Generations avec l’EDHEC, Ring Capital poursuit son développement avec le lancement d’Altitude II, son second fonds de growth à impact. D’une taille cible de 250 M€, Altitude II est le véhicule de Ring Capital consacré aux entreprises à impact matures et rentables, de plus de 10 M€ de chiffre d’affaires, qui développent des solutions pour répondre à un défi social ou environnemental avec une dynamique de croissance de plus de 30% par an. Avec un premier closing à plus de 125 M€, Altitude II a déjà réalisé un investissement dans la société Karos qui a développé la solutionleader de décarbonation de la mobilité courte distance.Ring Capital renforce la communauté de ses investisseurs au service de l’impactActeur de référence de l’impact, Ring Capital continue d’étendre son écosystème et son ancrage européen avec pour objectif qu’environ 30% des investissements réalisés par Altitude II soient tournés vers des entreprises européennes. La stratégie d’ouverture de Ring Capital vers l’Europe est consolidée par l’arrivée du Fonds Européen d'Investissement (FEI) dans le premier closing d’Altitude II. Après s’être engagé dans le fonds de venture à impact Ring Mission plus tôt en 2023, le FEI rejoint les investisseurs historiques de Ring Capital dans Altitude II. Ring Capital, à travers ce 1er closing, confirme la confiance et le soutien sans faille de ses investisseurs historiques comme Tikehau Capital (actionnaire minoritaire de la société de gestion Ring Capital), Swen Capital Partners, Bpifrance, d’investisseurs institutionnels, de family office et d’investisseurs individuels autour de l’approche holistique de l’impact portée par les équipes de Ring Capital.En complément du fonds principal, Ring Capital lance également un fonds Altitude II “entrepreneurs” éligible au réemploi pour favoriser l’investissement des particuliers.» déclare Nicolas Celier, CEO et cofondateur de Ring Capital.. » commente Olivier Binet, CEO et cofondateur de Karos Mobility.Écosystème dédié à l’investissement à impact, Ring Capital finance et accompagne les entrepreneurs proposant des solutions aux principaux défis sociaux et environnementaux à travers 3 véhicules d’investissement et un fonds philanthropique. Le fonds Altitude est positionné sur le segment growth impact et accompagne des entreprises matures et rentables dans leur phase de passage à l'échelle, notamment via l'internationalisation et la croissance externe. Mission est un fonds de venture impact qui finance des start-ups en série A.Generations powered by EDHEC, est un fonds d'amorçage à impact créé avec l'EDHEC et lancé en octobre 2023. Enfin Ring Foundation est un fonds philanthropique dédié au financement et à l’accompagnement d’associations tech favorisant l’inclusion.Les fondateurs, Geoffroy Bragadir, entrepreneur à succès du web (fondateur et ex-CEO d’Empruntis) et Nicolas Celier, ex-partner d’Alven Capital, sont entourés d’une équipe d’investissement complémentaires composée d’opérationnels de premier rang (CTO ex-Criteo, experts webmarketing et data, etc.) et d’investisseurs reconnus.Cette équipe est soutenue par une communauté d’experts et de mentors réunis au sein de Ring2Success, le programmed’accompagnement dédié aux entreprises du portefeuille.Les fonds gérés proviennent d’acteurs institutionnels tels que Tikehau Capital, BPI France, le FEI et d’investisseurs familiaux ou privés.