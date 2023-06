Revolut passe la barre des 30 millions de clients particuliers dans le monde

Lancée au Royaume-Uni en 2015, Revolut propose des services de transfert et d'échange d'argent. Aujourd'hui, l'entreprise compte en moyenne près d'un million de nouveaux clients par mois. Plus de 30 millions de ses clients particuliers dans le monde ont accès à de nombreux produits innovants de Revolut, notamment les paiements peer-to-peer, le crédit à la consommation, les comptes-joints, les comptes <18, les outils d’investissements (actions, ETFs, matières premières etc.), la fonctionnalité Séjours pour la réservation de vacances et bien plus encore.Nik Storonsky, cofondateur et directeur général, a commenté : "À propos dedéveloppe la première banque en ligne dans le monde pour aider les utilisateurs à tirer meilleur parti de leur argent. Revolut a été lancé au Royaume-Uni en 2015 et proposait des services de transfert et d'échange monétaires. Aujourd'hui, plus de 30 millions de clients dans le monde utilisent nos produits innovants et effectuent plus de 400 millions de transactions chaque mois.Grâce à nos comptes personnels et business, nous aidons nos clients à améliorer leurs finances en leur donnant plus de contrôle et connectant les individus, sans frontières, à travers le monde.

Investment Executive Search |

RSS |

Publicité |

Mentions légales |

Cookies Les meilleurs placements | Investir en bourse

Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibited

Finyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris. Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibitedFinyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris.