Quest for Change, réseau d'incubateurs du Grand-Est fait confiance à Wiseed pour lancer sa plateforme destinée aux Business Angels

En matière de financement de startups, tous les modèles semblent possibles. Il y a les incubateurs qui lancent leurs fonds, les fonds de capital risque qui initient leurs incubateurs, les fonds de capital-risque ou les FO qui se rapprochent des plateformes de financement, et il y a peut-être une troisième voie que teste actuellement Quest for Change.



Quest for Change ? C'est l'agrégateur de 5 incubateurs de la région Grand-Est (Reims, Charleville-Mézières, Metz, Epinal, Strasbourg-Mulhouse) qui rassemble selon son directeur général, 270 startups réunis en trois verticales. : Quest for Health (70 projets), Quest for Industry (100 projets), et en cours de construction, Bio-Economie.

"Nous connaissons Wiseed depuis longtemps, il nous est arrivé de faire appel à eux par le passé pour les entreprises que nous accompagnons. Nous avons même monté 2 club-deals pour des levées de 3 millions d'euros sur 8 startups entre 2021 et 2022." relate Stéphane Chauffriat, Directeur Général de Quest For Change.

Aujourd'hui, l'organisation via ce partenariat avec Wiseed, a souhaité mettre en place un outil permettant d'ouvrir son deal-flow tout en gardant sa neutralité. Comprendre, ne pas être investisseur pour ne pas être "juge et partie" notamment au moment de la cession.



Ainsi la plateforme est déjà ouverte avec 2 projets accessibles. Selon Quest for Change, il s'agit d'une première en France. La plateforme qui porte le nom d" investors club", ne présentera que des projets issus des incubateurs de l'organisation. Les business angels attendus peuvent, eux, être nationaux.



Wiseed apporte l'ingénierie en matière de digitalisation des process, de conformité, et de due diligence acquise durant ses 15 années d’expérience et Quest for Change son important réseau d’entreprises incubées.



« En tant qu’acteur de référence dans le financement de projets, nous partageons les valeurs et la vision de Quest for Change, qui est un incubateur de référence de la région Grand-Est. Je me réjouis de cette collaboration qui va nous permettre de toucher un public d’investisseurs plus large, d’encourager l’innovation et de soutenir des projets à fort impact social et environnemental. Avec ce nouveau partenariat, Wiseed renforce sa position sur le marché des services d’investissement et de financement auprès des professionnels qui composent l’écosystème des start-up » explique Mathilde Iclanzan, Directrice générale de WiSEED



Anne-Laure Allain