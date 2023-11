Nomination | WiSEED recrute Ellen Hombreux au poste de Directrice Générale Déléguée

“Je suis ravie de rejoindre WiSEED et remercie Mathilde Iclanzan pour sa confiance. Pionnier et leader de l’investissement digital, WiSEED a su développer une communauté d’investisseurs fidèles grâce à une vision stratégique disruptive et une recherche de la maîtrise des risques liés aux investissements. Dans un monde financiarisé en pleine mutation, les plateformes d’investissement digital ouvriront de nombreux chantiers en 2024, allant de la mise en place du Régime Pilote DLT pour expérimenter les marchés secondaires, à la blockchain et la tokenisation des actifs réels. Ma mission s’inscrit dans la continuité du plan stratégique fixé par Mathilde Iclanzan, Nicolas Sérès et le Conseil d’Administration au service des WiSEEDers et des porteurs de projets”.

“L’expérience d’Ellen Hombreux dans le domaine de la conformité et du contrôle interne nous sera précieuse, tout comme celle dans le domaine de la gestion d’actifs au service d’investisseurs professionnels, alors que les exigences réglementaires demandées par le régulateur deviennent de plus en plus strictes et que les produits d’investissement évoluent dans un contexte économique qui appelle à l’innovation. Ellen nous aidera à poursuivre la stratégie de croissance et d’investissement qui anime WiSEED depuis sa création. Avec une mission principale: développer l’expertise reconnue de WiSEED sur les 15 dernières années et structurer la diversification prometteuse de l’offre de financement et d’investissement tant aux professionnels qu’aux particuliers, dans un contexte fort d’attentes en termes d’innovations financières et technologiques.”