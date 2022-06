Qubit Pharmaceutical (Santé/Quantique) lève 16M€ pour la recherche de médicaments Qubit Pharmaceuticals lève 16 M€ pour déployer sa plateforme de découverte de nouveaux médicaments basée sur la physique quantique

• Grâce à une puissance de calcul multipliée par 100.000, le temps nécessaire pour sélectionner un candidat-médicament est divisé par 2 et l’investissement par 10

• Un objectif de 10 programmes de recherche dans le cancer et les maladies inflammatoires

• Un tour d’amorçage qui réunit Octave Klaba et les fonds XAnge, Omnes et Quantonation



Qubit Pharmaceuticals, société deeptech spécialisée dans la simulation et la modélisation moléculaire grâce à l’utilisation de la physique quantique, annonce la réalisation d’un tour de table d’un montant de 16,1 millions d’euros auprès des fonds XAnge, Omnes, Quantonation et de M. Octave Klaba, fondateur d’OVH. Ce tour d’amorçage, qui rassemble des investisseurs experts en Life Sciences et en Deep Tech, porte à plus de 23 millions d’euros le montant total levé depuis la création de l’entreprise en 2020.



Cette opération vise au renforcement de sa plateforme logicielle propriétaire Atlas, capable de tirer profit de la puissance de calcul des superordinateurs et ordinateurs quantiques pour accélérer le développement de candidats-médicaments plus efficaces et plus sûrs. En parallèle, la société a pour objectif de construire un portefeuille de 10 candidats-médicaments dans les domaines de l’oncologie et des maladies inflammatoires.



Fruit d’une collaboration universitaire franco-américaine



Qubit Pharmaceuticals résulte de l’essaimage des travaux de recherche de 5 scientifiques de renommées internationales aux Etats-Unis et en France (1). Les ruptures technologiques issues de leurs travaux sont reconnues internationalement et ont été récompensées par de nombreux prix dont deux financements du European Research Council et le prix Atos Joseph Fourier en 2018. La Société est dirigée par Robert Marino, titulaire d’un doctorat sur les mémoires quantiques, et co-fondateur en 2018 de l’accélérateur Deeptech Founders.



Une société récompensée par de nombreux prix en France et en Europe



En moins de 18 mois, Qubit Pharmaceuticals a su construire un track-record de récompenses impressionnant, démontrant la robustesse de sa technologie et de son modèle. Concours i-Lab et i-Nov du Plan d’Investissement d’Avenir, lauréat du plan France Relance, des Pack Quantique et inov’up Leader PIA de la Région Ile de France, fonds French Tech Seed de Bpifrance et lauréat du très prestigieux du programme EIC accelerator ne sélectionnant que le top 3% des meilleurs startups européennes.



Modéliser les molécules et simuler leurs interactions par le calcul ultra-rapide



Forte d’une équipe de 20 personnes spécialisées en chimie quantique, chimie computationnelle, machine-learning et chimie médicinale, et grâce à l’utilisation de supercalculateurs et d’ordinateurs quantiques, Qubit Pharmaceuticals a développé sa plateforme logicielle Atlas qui vise à diviser par 2 le temps nécessaire pour cribler, sélectionner un candidat d’intérêt et l’optimiser ; et par plus de 10 les investissements nécessaires.



Dans le détail, Qubit Pharmaceuticals est capable de modéliser et de simuler de façon très précise les interactions entre les molécules. En créant de véritables jumeaux numériques des molécules physiques, la plateforme Atlas réalise en quelques heures des calculs qui nécessitent plusieurs années par des voies conventionnelles, soit une accélération d’un facteur 100.000. Ainsi, il n’est plus nécessaire de synthétiser les candidats médicaments développés en chimie ou à l’aide d’algorithmes d’intelligence artificielle pour valider leur efficacité : Atlas permet en effet la modélisation des molécules, leur description et donc la prédiction de leur action.



Cette technologie de rupture permet à Qubit Pharmaceuticals de résoudre 3 problèmes clés dans le développement de médicaments : la qualité des prévisions, l’interprétabilité des résultats et la rapidité des simulations, ce qui génère une amélioration et une accélération des portefeuilles de produits thérapeutiques.



Devenir un leader mondial dans la conception ultra-rapide de médicaments



Ainsi, grâce à Atlas, les équipes de Qubit Pharmaceuticals ont découvert en moins de 6 mois de nouveaux candidats-médicaments contre le Covid et ont initié plusieurs programmes de recherche dans le domaine du cancer et de l’inflammation.



La levée de fonds annoncée ce jour devrait permettre à la Société de devenir un leader mondial dans la conception de médicaments assistée par supercalculateurs. Pour cela, Qubit Pharmaceuticals a déjà noué des partenariats de long terme avec des acteurs qui développent des infrastructures de calcul haute performance comme Nvidia, le GENCI et AWS, et de calcul quantique, dont le français Pasqal et l’université de Sherbrooke (Canada). Ainsi, Qubit Pharmaceuticals sera-t-elle en mesure d’améliorer de façon continue la précision de ses jumeaux numériques et d’étendre le champ des applications vers des cibles de plus en plus complexes.



Dans l’immédiat, la société va renforcer son portefeuille de candidats médicaments pour atteindre 10 programmes internes de recherche en oncologie et inflammation tout en nouant des accords avec des centres de recherche de premier plan ainsi que des groupes biopharmaceutiques pour accélérer le développement de leurs portefeuilles.



Pour cela, Qubit Pharmaceuticals va renforcer ses équipes qui devraient rapidement atteindre 60 personnes réparties entre Paris et Boston.



Robert Marino, Président de Qubit Pharmaceuticals a déclaré : « Un an après notre tour de pré-amorçage avec Quantonation, nous sommes fiers d’avoir obtenu pour notre amorçage la confiance d’investisseurs de renom. Leur apport financier et leur expertise vont nous permettre de concrétiser notre ambition de réduire considérablement le temps de développement de nouveaux médicaments et de diviser par dix le coût des développements pré-cliniques. Qubit Pharmaceuticals est un pont entre l’univers des mathématiciens et des physiciens qui développent des outils de calculs hyper rapides basés sur la recherche quantique, et les acteurs de la pharmacie et des biotechnologies à la recherche de nouveaux médicaments. En créant des jumeaux numériques des molécules et en simulant leur comportement, nous sommes confiants dans notre capacité à devenir un acteur mondialement reconnu dans le développement de nouveaux médicaments dans des domaines où les besoins non-satisfaits demeurent importants. »



Jean Philip Piquemal, Directeur Scientifique et cofondateur de Qubit Pharmaceuticals a ajouté : « Qubit Pharmaceuticals représente plus de 15 ans de travail commun des groupes universitaires fondateurs en France et aux États-Unis. Elle apporte à l'industrie une nouvelle génération d'outils de modélisation moléculaire rapide et prédictive inspirée de la physique quantique, couplée à de nouvelles stratégies d'accélération et de visualisation s’appuyant sur le calcul haute performance, le quantum computing et l’intelligence artificielle pour réaliser des simulations moléculaires de très grande précision ».



Guilhem de Vregille, Partner chez XAnge, a dit : « L’arrivée massive du logiciel dans la biotech révolutionne la découverte de nouveaux médicaments. Qubit Pharma est un des pionniers de cette impressionnante vague ! »



Christophe Jurczak et Charles Beigbeder, associés fondateurs de Quantonation, ont précisé : « Nous sommes très heureux d’être joints dans ce tour de financement par des investisseurs de référence tels que Xange et Omnes, pour donner aux équipes talentueuses de Qubit Pharmaceuticals les moyens de devenir leader mondial du design de molécules par ordinateur. Leur modèle original d’hybridation des technologies de calcul les plus performantes est la clef pour atteindre l’avantage quantique parmi les premiers, et réaliser tout le potentiel des processeurs quantiques en développement par les partenaires de la société. »



Fabien Collangettes, Directeur d’investissements chez Omnes, a conclu : « Notre conviction est forte sur ce sujet : les nouvelles technologies de modélisation moléculaires vont drastiquement augmenter les probabilités de succès de développement de candidats médicaments tout en ouvrant de nouvelles possibilités thérapeutiques. Les créations de valeurs associées et l’impact dans le monde de la Santé sont massifs. Qubit propose une technologie de rupture de modélisation quantique issue de plus de 15 ans de recherche académique, et les résultats démontrés révèlent d’ores et déjà une partie de l’immense potentiel de leur plateforme. »



(1) Louis Lagardère (Sorbonne Université et CNRS), Matthieu Montes (CNAM), Jean-Philip Piquemal (Sorbonne Université et CNRS), Jay Ponder (Washington University in St Louis), Pengyu Ren (University of Texas at Austin)



À propos de Qubit Pharmaceuticals

Qubit Pharmaceuticals a été fondée en 2020 avec la vision de co-développer, avec les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, de nouveaux médicaments plus efficaces et plus sûrs. Ses logiciels tirent le meilleur parti des superordinateurs existants et émergents pour modéliser au niveau microscopique les effets quantiques avec un maximum de précision. L’équipe pluridisciplinaire et les fondateurs sont basés en France au sein de la pépinière Paris Santé Cochin et aux États-Unis à Boston. www.qubit-pharmaceuticals.com



A propos de Quantonation

Quantonation est le premier fonds de capital-risque dédié aux technologies quantiques et à la physique innovante, gérant 85 millions d'euros via son premier véhicule Quantonation 1 avec plus de 30 opérations déjà réalisées, du pré-amorçage à la Séries A.

Des domaines tels que la conception des matériaux, le calcul haute performance, la cybersécurité ou la détection ultra-précise sont désormais animés par l'innovation basée sur ces technologies de rupture. Quantonation vise à soutenir leur transition vers des produits commercialisables pour l'industrie. Quantonation est localisé à Paris et Boston, et investit dans le monde entier.

www.quantonation.com



A propos de XAnge

XAnge est un fonds d’investissement early-stage avec 600 millions d’euros sous gestion, basé à Paris et Munich. Son équipe d’investissement accompagne des entrepreneurs Européens qui ambitionnent de changer le quotidien à travers la technologie, en investissant des montants de 500.000 à 10 Millions d'euros dès la phase d’amorçage. Avec une thèse d’investissement centrée sur l’accès des technologies au plus grand nombre, XAnge investit dans les secteurs de la deeptech, de la santé, des fintechs, du Saas et du e-commerce. XAnge a par exemple soutenu Lydia (Finance), Welcome to the Jungle (Ressources Humaines), Treefrog (biotech), Gleamer (Healthtech) ou encore Ledger (cryptomonnaies). XAnge est la marque innovation du Groupe Siparex.

www.xange.fr



A propos d’Omnes

Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec plus de 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres ne?cessaires a? leur de?veloppement a? travers ses trois me?tiers de re?fe?rence : Capital Risque, Capital De?veloppement & Transmission et Infrastructures. Omnes est de?tenue a? 100 % par ses salarie?s. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. La socie?te? a cre?e? la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Elle est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Harlay Avocats conseille Defacto pour sa levée de fonds de 15M€ 360 Capital annonce le closing à 45M€ de son nouveau fonds d'amorçage 360 Square II YARDS conseille Coinhouse dans le cadre de sa levée de fonds d’un montant de 40M€