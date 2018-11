Quand les organisations publiques misent sur la digitalisation

La Santé par l’innovation



Le secteur de la santé n’échappe pas au phénomène de la transition numérique. Que se soit au niveau du patient ou du personnel soignant. Transformer l’expérience du patient en raisonnant autour d’un parcours de santé devient essentiel. Mieux équiper ses soignants pour faciliter leur quotidien, réduire leur stress et favoriser une meilleure prise en charge des patients sont autant de projets porteurs de sens et aussi d’économies pour les établissements. Des études font par exemple apparaître que BeagleBoxx au moyen de son application PIECA contribue de façon significative au bien-être des patients hospitalisés et améliore la communication et la collaboration entre les soignants. La solution Beagleboxx sur iPad peut ainsi venir compléter ou remplacer les systèmes de terminaux multimédias ou TV connectés.



La technologie au service de l’apprentissage



La technologie intégrée dans un projet pédagogique global contribue à rendre l’élève acteur de son apprentissage. Elle permet un enseignement individualisé adapté au rythme de l’enfant et une meilleure intégration des enfants aux besoins éducatifs spécifiques. De nouveaux modèles pédagogiques sont alors mis en place : pédagogie différenciée, classe inversée, tutorat.



Aujourd’hui, les enseignants plébiscitent les tablettes qui supplantent l’ordinateur dans les usages numériques quotidiens des élèves. L’ambition est d’introduire le cartable numérique dans les écoles, grâce aux manuels scolaires qui deviennent des cahiers d’activités interactifs. Les témoignages font tous état d’un regain de motivation des élèves, d’une autonomie grandissante et d’une ouverture inédite sur le monde. Autant de possibilités pour réduire l’échec scolaire et assurer l’égalité des chances.



Le Porte-document numérique de l’Élu



Les élus ont bien souvent plusieurs fonctions : en plus de leur activité professionnelle, ils sont engagés dans un ou plusieurs mandat(s) et différentes commissions, ce qui nécessite la gestion d’un grand volume de documents et une course contre la montre au quotidien. Leur proposer un porte-documents sécurisé et personnel pour recevoir les documents nécessaires à l’exercice de leur(s) mandat(s) et répondre à leurs besoins de mobilité est indispensable. Pour le service des assemblées et la collectivité, cette approche permettra un suivi efficace de chaque convocation, une suppression du risque de contestation de mise à disposition et un gain de temps et de productivité. Les élus auront alors accès à tous leurs documents de mandats dans une seule application simple et intuitive dans le respect des exigences réglementaires.



Ces différents cas d’application donnent un réel éclairage aux possibilités offertes par la digitalisation pour les acteurs publics. L’évolution numérique constitue dès lors un enjeu majeur de la compétitivité et de la performance des organisations publiques dans les années à venir.



Par Frédéric CHOLLET, chez SCC France.