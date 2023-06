Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Qonto nomme Kenneth de Spiegeleire au poste de Chief Revenue Officer Qonto, leader européen de la gestion financière des TPE-PME, annonce la nomination de Kenneth de Spiegeleire au poste de Chief Revenue Officer (CRO) pour accélérer sa croissance internationale.

Depuis avril 2023, Kenneth de Spiegeleire dirige les équipes en charge de la croissance et des marchés internationaux de Qonto, avec pour objectif d’ouvrir la voie vers la rentabilité. Son arrivée reflète la stratégie de Qonto de recruter des collaborateurs expérimentés, avec une certaine séniorité, pour continuer à développer une entreprise au business model viable, et orientée vers le long terme, tout en accélérant l'expansion de Qonto à l’international sur le segment des PME.



« Même si l'on perçoit beaucoup d'innovation dans le domaine des fintechs aujourd'hui, les PME sont encore très mal servies lorsqu’on parle de finance d’entreprise », déclare Kenneth de Spiegeleire. « Qonto est là pour leur apporter le dynamisme nécessaire et leur donner les moyens de réaliser leurs ambitions. »



En s'appuyant sur sa capacité à pérenniser une entreprise, et en tant que CRO de Qonto, les missions de Kenneth sont d’orienter et de diriger la croissance dans les principaux marchés, à savoir la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.



Au cours des 20 dernières années, Kenneth de Spiegeleire a occupé différents postes de direction aux États-Unis et en Europe, à la fois chez des leaders mondiaux tels que Cisco et Vodafone, et dans des startups à forte croissance telles que Dropbox et, plus récemment, Forto. Chez Qonto, il est directement responsable des ventes, du marketing et des partenariats.



« Je crois vraiment en la mission de Qonto, qui est de soutenir et d'aider les entreprises européennes. Nous avons une réelle opportunité pour démystifier ce qui complexifie souvent leur accompagnement autour des services financiers », ajoute M. de Spiegeleire. « Je me réjouis de rejoindre une équipe aussi compétente et de contribuer à atteindre un objectif très ambitieux : devenir la solution de gestion financière préférée d'un million de PME et d'indépendants européens d'ici à 2025. »



Kenneth de Spiegeleire rejoint Qonto à un moment stratégique de sa trajectoire de croissance. Après la levée de fonds record de la série D en janvier 2022 et l'acquisition de Penta en Allemagne en juillet 2022, la société se concentre désormais sur :



- L’établissement de l’offre de gestion financière tout-en-un, en s’adressant à toutes les PME avec des solutions sur mesure pour des équipes de plus grande dimension.

- La croissance internationale en augmentant la part de marché de Qonto sur ses marchés européens (Allemagne, Italie, Espagne).

- La construction d’une entreprise rentable en renforçant les bases de la profitabilité du groupe.

- La stratégie Impact : construire une entreprise plus durable et plus inclusive.

« Nous sommes ravis d'accueillir Kenneth à bord », déclare Alexandre Prot, cofondateur et directeur général de Qonto. « S on expérience et son engagement pour aider les entreprises à poursuivre leur croissance, ainsi que ses connaissances techniques, sont essentiels pour accompagner nos ambitions de croissance et nos projets d'expansion. »



A propos de Kenneth de Spiegeleire

Après avoir étudié le génie électrique et la sécurité de l'information à l'Institut Fédéral Suisse de Technologie, à l'Université de Gand et à l'Université de Londres, Kenneth de Spiegeleire a commencé sa carrière chez IBM en 1999. Au cours des 20 dernières années, il a occupé différents postes de direction dans des entreprises de tailles très diverses aux États-Unis et en Europe, telles que Cisco, Vodafone, Dropbox et, plus récemment, Forto. Kenneth a une longue expérience dans la direction d'équipes de vente et de marketing dans des entreprises internationales de grande envergure. En 2023, il rejoint Qonto en tant que CRO pour diriger l'équipe de croissance et les marchés internationaux.



À propos de Qonto

Qonto est le leader européen de la gestion financière des entreprises. Qonto simplifie le quotidien bancaire, le financement, la comptabilité et la gestion des dépenses des PME et des indépendants. Avec son produit rapide et innovant, son service client très réactif et ses prix transparents, Qonto leur donne ainsi le coup de boost qui leur permet de se développer davantage.

Fondée en 2017 par Steve Anavi et Alexandre Prot, Qonto sert plus de 350 000 clients dans 4 pays (Allemagne, Espagne, France et Italie) et emploie plus de 1 000 talents à Paris, Berlin, Milan et Barcelone. Depuis sa création, Qonto a levé un total de 622 millions d'euros auprès de Valar, Alven, la Banque européenne d'investissement, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor et Gaingels pour soutenir ses ambitions de croissance mondiale.

Qonto figure dans l’indice Next40, qui rassemble les 40 scale-up les plus prometteuses en France avec le potentiel de devenir un leader mondial

QONTO. o est le leader européen de la gestion financière des entreprises. Qonto simplifie le quotidien bancaire, le financement, la comptabilité et la gestion des dépenses des PME et des indépendants. Avec son produit rapide et innovant, son service client très réactif et ses prix transparents, Qonto leur donne ainsi le coup de boost qui leur permet de se développer davantage.Fondée en 2017 par Steve Anavi et Alexandre Prot, Qonto sert plus de 350 000 clients dans 4 pays (Allemagne, Espagne, France et Italie) et emploie plus de 1 000 talents à Paris, Berlin, Milan et Barcelone. Depuis sa création, Qonto a levé un total de 622 millions d'euros auprès de Valar, Alven, la Banque européenne d'investissement, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor et Gaingels pour soutenir ses ambitions de croissance mondiale.Qonto figure dans l’indice Next40, qui rassemble les 40 scale-up les plus prometteuses en France avec le potentiel de devenir un leader mondial

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Revolut passe la barre des 30 millions de clients particuliers dans le monde Fabrick lève 40 millions d'euros notamment auprès de Mastercard PennyPet: La fintech Française qui veut révolutionner la gestion financière des propriétaires d’animaux