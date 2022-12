Prévisions 2023 de M-Files, un leader mondial de la gestion de l’information

Les lois européennes sur le transfert de données personnelles restent une préoccupation des entreprises internationales axées sur les données



En 2023, de nombreuses entreprises internationales continueront à faire face à l'incertitude résultant de l'arrêt de la Cour de justice de l'UE dans l'affaire Schrems II, qui remet en question la légalité du transfert des informations personnelles identifiables des citoyens européens en dehors de l'UE. On peut s'attendre à ce que davantage d'organisations se tournent vers la gestion de l'information pour répondre à cette préoccupation, dans le but de mieux connaître les données qu’elles détiennent, comprendre et contrôler leurs flux pour limiter leurs déplacements, afin d'éviter de violer les lois sur la protection de la vie privée.



La messagerie instantanée et la visioconférence vont remplacer l’e-mail



En 2023, la visioconférence et la messagerie instantanée vont commencer à remplacer l’e-mail comme moyen de collaboration de facto. Ces outils permettant les conversations en direct et l’échange collaboratif de contenus dans un monde où chacun travaille d’où il veut, on peut s’attendre à ce que les collaborateurs continuent de se tourner vers ces outils plutôt que les autres modes de communication traditionnels, pour simuler des interactions en face à face. Les technologies émergentes comme les métavers et les avatars commenceront également à gagner en popularité, en particulier dans les secteurs qui collaborent autour de produits matériels.



La traduction automatique aura des capacités quasi-humaines



La traduction automatique atteindra des capacités quasi humaines en 2023, grâce aux progrès réalisés en 2022. Avec ces nouvelles capacités, les collaborateurs des entreprises multinationales et multilingues pourront avoir un accès beaucoup plus large à tous les contenus, quelle que soit la langue d'origine. La traduction automatique de nombreux document d’archives va accroître le partage des connaissances en permettant de rechercher et de découvrir des contenus auparavant "cachés".



Les organisations devront adapter leurs processus pour rester rentables dans un contexte de marché incertain



Avec les licenciements dans des entreprises comme Amazon, Meta et Twitter qui font la une des journaux, les organisations devront trouver des alternatives pour rester rentables, car les conditions du marché restent incertaines. En 2023, nous pouvons nous attendre à ce que davantage d'entreprises adoptent les technologies autonomes pour rester compétitives et faire plus avec moins, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de gel des embauches.



Les moyens traditionnels de diffusion de l’information vont commencer à devenir obsolètes



L’information étant sauvegardée dans le cloud à un rythme soutenu, la partage de l’information se résume désormais à une attribution de droits d’accès. Puisqu’il n’est plus utile de copier ou d’envoyer l’information, on peut imaginer que l’envoi de pièces jointes et d’e-mails feront bientôt partie du passé.



La conversion de la parole en texte rendra la transcription automatique quasi parfaite



Le nombre de réunions enregistrées ayant augmenté en raison du manque de ressources et d’emplois du temps chargés, les progrès en matière de transcription automatique facilitent plus que jamais le partage et l’accès au contenu. Les progrès du machine learning se poursuivront en 2023, au bénéficie du partage de connaissances dans les organisations.



Les traitements automatiques du langage naturel (NLP) vont améliorer la recherche d’information



En 2023, les solutions utilisant l’intelligence artificielle comprendront mieux le vocabulaire propre à un secteur d’activité – ou le comportement d’un utilisateur dans un contexte spécifique - avec les progrès du traitement du langage naturel et la capacité à comprendre l'intention de l'utilisateur dans les applications professionnelles. Cela améliorera considérablement la recherche d’informations et permettra aux systèmes de gestion de l'information de fournir le contenu pertinent aux utilisateurs finaux, avant même qu'ils ne commencent à chercher.



Les capacités de la recherche cognitive rendront les organisations plus efficaces



Les collaborateurs perdent trop de temps à rechercher la bonne information et à exécuter leurs missions. Grâce aux progrès réalisés dans le domaine de la recherche cognitive, les entreprises passeront moins de temps à rechercher les informations dont elles ont besoin et se concentreront davantage sur leur valeur ajoutée. Les entreprises pourront aller au-delà de la simple recherche par mots clés et accéder au contenu en fonction du contexte grâce à des fonctionnalités d'indexation avancées. En combinant les informations avec un spectre de connaissances spécifique au domaine ou à l'organisation, les collaborateurs pourront facilement trouver du contenu adapté au contexte, sans cycles de recherche interminables.



Les technologies de résumé automatique réduiront considérablement le temps de lecture du contenu et augmenteront la productivité des collaborateurs



Aujourd'hui, les collaborateurs sont submergés d'informations, mais les technologies de résumé automatique joueront un rôle clé pour aider à réduire la lecture du contenu. La plupart des outils traditionnels utilisent une approche "extractive", en prélevant les phrases les plus pertinentes d'un document. Les progrès réalisés dans le domaine des grands modèles de langage (LLM) permettront de générer automatiquement des résumés "abstractifs", offrant un résultat plus proche de l'homme et plus efficace.





Biographie d’Antti Nivala

Antti Nivala est le fondateur et Chief Executive Officer de M-Files, ainsi que le Directeur du Conseil d’Administration. Antti est à l’origine de la vision de M-Files et il joue aujourd’hui encore un rôle clé dans la direction et le développement de l’entreprise et du produit. Antti a mené la croissance de l’entreprise SaaS pour en faire un leader de la gestion de l’information, reconnu comme l’une des entreprises technologiques les plus innovantes au monde par les cabinets d’analyse du secteur, dont Gartner, Forrester et Nucleus Research. Partenaire de confiance de milliers de clients dans 100 pays, M-Files compte désormais plus de 500 collaborateurs et 11 bureaux dans le monde entier. Sous la direction d’Antti, M-Files a obtenu plus de 150 millions de dollars d’investissements de croissance, ce qui a permis à l'entreprise d’innover dans le développement de produits, l'IA et la plateforme cloud de l'entreprise. Antti a été nommé à la fois Software Entrepreneur of the Year et CTO of the Year en Finlande, et Executive of the Year pour les BIG Awards for Business en Amérique du Nord.