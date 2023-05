Accueil Envoyer Imprimer Partager Pourquoi utiliser une Customer Data Platform ? (Contenu Sponsorisé) Afin de répondre aux attentes de consommateurs toujours plus exigeants dans leur expérience d’achat digitale, les entreprises doivent s’organiser et s’outiller. La bonne gestion des données devient alors le socle de leur stratégie. (Contenu Sponsorisé par Redstone Partners

La gestion des données, clé de voute de la relation client La data est au cœur de la relation client. Les entreprises et les équipes de marketing digitales l’ont bien compris. Mais collecter cette donnée, la gérer et l’exploiter le plus pertinemment possible n’est pas toujours chose aisée.

Les entreprises disposent d’une multitude de sources de données. Il peut s’agir de données démographiques, de données transactionnelles, de données sur les produits ou de données relatives au comportement web et mobile des consommateurs. Mais bien souvent, ces données sont cloisonnées pour des raisons organisationnelles ou techniques. Il est alors difficile d’y accéder ou de les compiler et donc de proposer une expérience client de qualité sur tous les canaux de vente et toutes les plateformes digitales.



Le rôle des Customer Data Platforms C’est là qu’entre en jeu la Customer Data Platform, ou en français, plateforme de données clients. Ce logiciel permet de collecter des données provenant d’une grande variété de sources, de les unifier en une vision complète du client, puis de les mettre à la disposition d’autres outils d’analyse et de campagnes marketing. Comme la plupart des logiciels intégrés, une Customer Data Platform réduit les risques, se déploie plus rapidement, coûte moins cher et fournit une solution plus puissante.



Elle permet de mieux cibler et ainsi de gérer plus intelligemment les budgets, par exemple en supprimant les consommateurs qui ont déjà effectué un achat ou en leur recommandant d’autres produits et services plutôt que le produit déjà acheté. La Customer Data Platform peut aussi permettre de proposer des contenus plus personnalisés et donc plus engageants au moment du retargeting. En effet, elle combine des informations déjà connues à celles collectées pendant la navigation du client.



La plateforme de données clients ne doit pas être confondue avec d’autres types d’outil IT ou marketing. Elle est différente d’un CRM ou d’une plateforme de gestion de données qui fonctionnent avec des sources de données limitées, et gèrent soit les données d’identification, soit les cookies. Elle est aussi plus puissante qu’un projet IT d’intégration personnalisée ou qu’une data warehouse, car elle est conçue spécifiquement pour le marketing.

Les Customers Data Platforms au service des clients, des entreprises et de leur écosystème étendu



En offrant une meilleure connaissance du client, ces plateformes profitent aux entreprises, mais aussi à leur écosystème étendu : fabricants, producteurs et fournisseurs sont souvent amenés à partager une partie de leurs données. La vue complète du comportement de la clientèle permet de créer une expérience client plus fluide et donc des actions marketing plus efficaces.



Avec une planification minutieuse, une Customer Data Platform fournit donc le socle technologique dont votre entreprise a besoin pour proposer des expériences clients toujours plus personnalisées, fluides et engageantes.



POUR EN SAVOIR PLUS

Les Customer Data Platforms sont agiles, elles permettent de créer et de connecter un socle technologique modulable qui s’adapte à l’évolution des comportements des utilisateurs et aux tendances du numérique. Elles permettent à tous les départements d’une entreprise d’avoir facilement accès à la data, sans qu’elle reste bloquée dans les équipes marketing. C’est important, car le business intelligence et le service client, par exemple, dépendent de la disponibilité des données pour se développer. Ces plateformes permettent aussi d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Ce qui était auparavant très chronophage pour les équipes IT, comme des règles de gestion, peut être automatisé, centralisé et appliqué uniformément dans tous les outils.En offrant une meilleure connaissance du client, ces plateformes profitent aux entreprises, mais aussi à leur écosystème étendu : fabricants, producteurs et fournisseurs sont souvent amenés à partager une partie de leurs données. La vue complète du comportement de la clientèle permet de créer une expérience client plus fluide et donc des actions marketing plus efficaces.Avec une planification minutieuse, une Customer Data Platform fournit donc le socle technologique dont votre entreprise a besoin pour proposer des expériences clients toujours plus personnalisées, fluides et engageantes.

A propos de Redstone Partners

Les experts du cabinet REDSTONE Partners mettent à votre disposition leur savoir-faire et retours d’expériences en Data Intelligence vous permettant de tirer un avantage concurrentiel de vos gisements de données de sources endogènes & exogènes, avec leurs outils d’analyse prédictive et prescriptive.



Maîtrisez et approfondissez vos prévisions et prenez les bonnes décisions en vous appuyant sur nos outils de Data Intelligence : affiner vos prévisions de ventes par rapport à vos marchés et atteindre un meilleur pricing de vos produits, maîtriser le cycle de vie de vos clients actifs et inactifs, anticiper précisément vos dépenses et achats, contrôler au mieux votre trésorerie, fidéliser vos ressources et prévoir l’évolution de votre masse salariale…

Redstone Partners

Les experts du cabinet REDSTONE Partners mettent à votre disposition leur savoir-faire et retours d’expériences en Data Intelligence vous permettant de tirer un avantage concurrentiel de vos gisements de données de sources endogènes & exogènes, avec leurs outils d’analyse prédictive et prescriptive.Maîtrisez et approfondissez vos prévisions et prenez les bonnes décisions en vous appuyant sur nos outils de Data Intelligence : affiner vos prévisions de ventes par rapport à vos marchés et atteindre un meilleur pricing de vos produits, maîtriser le cycle de vie de vos clients actifs et inactifs, anticiper précisément vos dépenses et achats, contrôler au mieux votre trésorerie, fidéliser vos ressources et prévoir l’évolution de votre masse salariale…

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > La fintech Nalo accueille Apicil comme actionnaire de référence Bpifrance - Lancement de French Tech 2030 - Appel à Candidatures Skaleet dévoile son module permettant de souscrire un crédit 100% digital