Piloter son risque client pour optimiser le cash de son entreprise !

Augmenter le champ des possibles en réduisant l’imprévu. Accompagner l’évolution nécessaire de l’entreprise en maîtrisant les risques. Contribuer à la croissance du chiffre d’affaires en préservant l’équilibre financier. Orienter vers des ventes profitables. Vendre et se faire payer. Quelques définitions du credit management qui démontrent la nécessité de cette fonction dans l’entreprise, encore plus de nos jours.Sur les trente dernières années, l’imprévu a-t-il déjà été plus important qu’actuellement ? Les risques plus marqués ? L’équilibre financier des marchés, des états et des entreprises davantage soumis à des vagues désordonnées et déstabilisatrices ?Professionnaliser le cycle de vente du début (prospection) à la fin (encaissement) est un moyen incontournable pour rendre son entreprise pilotable et agile, disposant des capacités financières pour s’adapter et / ou rebondir.Une gestion optimale des factures ouvertes, donc non encore payées, permet d’identifier et de traiter la plupart des dysfonctionnements du cycle de vente, donc d’être dans une logique d’amélioration continue des processus internes de son entreprise.Particulièrement vertueuse, cette gestion améliore la trésorerie, la rentabilité et la satisfaction client ! Que demander de plus ? Elle rend à l’entreprise les ressources financières consommées par le poste client afin de lui donner davantage de moyens pour investir et se transformer.Quoi de plus vital aujourd’hui que de transformer nos modèles économiques ? Les exigences du marché évoluent extrêmement vite, l’impératif écologique s’impose aux entreprises qui n’ont pas d’autre choix que de l’intégrer pleinement pour continuer à vendre et à recruter parmi les nouvelles générations dont le niveau de tolérance face aux pollueurs ou à ceux qui pratiquent le greenwashing est à juste titre de plus en plus faible.Un logiciel comme My DSO Manager digitalise la relation financière client, élimine l’utilisation du papier, permet d’être infiniment plus efficace. Grâce aux nouvelles fonctionnalités axées sur la gestion du risque client, le logiciel permet d’anticiper tout risque d’impayés et de piloter les encours accordés à ses clients de manière efficiente et précise.