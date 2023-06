Pigment lève 88 millions de dollars en série C

" Dans ce contexte économique, beaucoup trop d'entreprises sont contraintes dans leur développement parce qu'elles ne disposent pas des outils adaptés leur offrant une vue d'ensemble de leur activité, le pilotage des mutation et de leur développement; Elles sont obligées de planifier et de prendre des décisions en se basant sur des informations inexactes, incomplètes ou imprécises " relate Eléonore Crespo, Co-fondatrice et CEO de Pigment. C'est en 2019 que cet ex-Google passée par le VC, Index venture a fondé Pigment aux côtés de Romain Nicolli, ex-Criteo. Leur idée ? Développer un outil de pilotage stratégique à destination des dirigeants d'entreprise leur offrant une compilation exhaustive des performances de leur entreprise et des projets en cours. Pigment est donc une plateforme de planification réunissant les personnes, les données et les process via des solutions intégrées et adaptées facilitant la prise de décision. Grâce à ce nouveau tour de table de 88 millions de dollars en sérié C réalisé notamment auprès de Iconiq Growth et de Felix Capital qui ont rejoint Meritech, IVP et FirtsMark, les équipes de Pigment sont en ordre de bataille pour soutenir leur croissance assez exceptionnelle dans le secteur. Selon les données fournies par le communiqué de presse, en 2022, l'activité de Pigment aurait crû de 600 % et son nombre d'utilisateurs aurait été multiplié par 10. Des entreprises comme Klarna, Miro, PVH ( avec des marques comme Tommy Hilfiger et Calvin Klein), Airtable, Figma, Webhelp et Poshmark font déjà confiance à la solution. Selon ses projections, les équipes de Pigment devraient augmenter de 25 % (50 personnes supplémentaires). L'entreprise annonce notamment, le développement de Pigment AI, une interface de chat permettant d'offrir plus d'automatisation dans les tâches et les process de planification. Des outils collaboratifs visant à raccourcir le cycle de budgétisation et des nouvelles fonctionnalités à destination des services RH devraient aussi voir le jour. L'an passé, Pigment a aussi renforcé sa présence sur le continent américain en ouvrant un bureau à Toronto et en recrutant des dirigeants opérationnels aux Etats-Unis et au Canada. Au des trois dernières années, la start-up faisant partie de la French tech a levé un total de 248 millions de dollars. Anne-Laure Allain

