Perspectives du marché mondial des Fintech (T3 2022)

GP Bullhound publie des informations qualitatives sur les tendances Fintech plus larges et les évaluations publiques et privées sur l'ensemble du spectre des transactions, ainsi que des entretiens avec les leaders d'aujourd'hui qui transforment le secteur.Claudio Alvarez, partenaire chez GP Bullhound, a commenté : « Plusieurs tendances clés ont continué d'émerger au troisième trimestre 2022. L'Inde s'est solidifiée en tant que centre fintech de premier plan, avec plus de 4 000 entreprises fintech et plus de 20 licornes fintech. D'autres innovations et adoptions dans l'espace sont attendues dans tout le pays. Les portefeuilles cryptographiques comblent le fossé entre les consommateurs et la blockchain, avec la possibilité d'un portefeuille leader du marché largement ouvert. Enfin, l'authentification comportementale poursuit son ascension, un nombre croissant d'utilisateurs reconnaissant son potentiel contre la fraude bancaire en ligne. Du côté des transactions, l'activité fintech est restée modérée en raison de l'incertitude macroéconomique persistante, mais les leaders de la catégorie comme Klarna et wefox ont continué à lever des capitaux, malgré l'environnement difficile de collecte de fonds.- L'Inde abrite désormais plus de 4 200 Fintech et plus de 20 licornes Fintech, s'imposant comme l'une des principales économies Fintech à l'échelle mondiale. Les principaux secteurs verticaux de la Fintech comprennent les paiements, les prêts et la néo-banque- Une réforme réglementaire positive et une pénétration numérique accrue ont encouragé l'innovation et l'adoption de la Fintech dans toute l'Inde. Cela a suscité l'intérêt d'investisseurs institutionnels de premier plan, notamment Sequoia Capital qui a ouvert des bureaux dans le pays.- Les wallets crypto sont le pont entre les consommateurs et la technologie blockchain, renforçant naturellement l'importance des wallets dans l'adoption du Web3 et de la crypto-monnaie- 2 millions de wallets actifs ont interagi avec les technologies blockchain en moyenne par jour en septembre 2022. Avec plus de 5 milliards de personnes dans le monde ayant accès à Internet, l'opportunité d'être le leader du marché des wallets est grande ouverte- Étant donné que 93 % de toutes les attaques de fraude bancaire se produisent en ligne, les technologies d'authentification forte et de prévention de la criminalité financière sont devenues un domaine d'intérêt clé pour les fournisseurs de services bancaires en ligne.- Les technologies de biométrie comportementale mesurent des modèles uniques d'activité humaine et les comparent aux actions passées pour détecter les anomalies et bloquer les mauvais acteurs