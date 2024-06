Paradigm, un troisième fonds à 850 millions de dollars

Paradigm a levé son troisième fonds : un fonds de capital-risque de 850 millions de dollars axé sur les projets de cryptographie dès les premiers stades.



Lorsque nous avons fondé Paradigm en 2018, nous pensions que la cryptographie serait l’un des changements techniques et économiques les plus importants des décennies à venir. Six ans plus tard, cette conviction n’a fait que se renforcer.



Bitcoin a monétisé à plus de 1 000 milliards de dollars. Ethereum, Solana et d’autres blockchains évoluent. Les Stablecoins sont adoptés à l’échelle mondiale. La recherche expérimentale s’accélère. La nouvelle infrastructure permet les applications grand public. Des centaines de millions de personnes possèdent des cryptomonnaies. Et la crypto est désormais un acteur phare de la scène politique mondiale.



Au cours de cette période, Paradigm a été fier d’être impliqué en tant que premier contributeur et premier investisseur extérieur dans des projets qui ont façonné le paysage cryptographique.

Uniswap a été le pionnier de l'utilisation des AMM pour les échanges décentralisés. L'optimisme a inventé l'un des principaux modèles de mise à l'échelle de la blockchain. Les Flashbots ont défini le concept de MEV et réinventé la façon dont les blocs sont construits. C'est le genre de travail initial auquel nous aimons contribuer, et c'est ce sur quoi nous nous concentrerons de plus en plus à l'avenir (y compris à travers nos programmes EIR et d'incubation ).



Il est plus important que jamais d’accélérer un avenir positif pour la cryptographie, non seulement en tant qu’investisseurs mais aussi en tant que bâtisseurs. Au cours des dernières années, nous avons lancé plusieurs projets open source, notamment Foundry , un outil de développement Ethereum populaire, et Reth , un nœud d'exécution Ethereum haute performance, dans le but de repousser les frontières de la cryptographie. Nous sommes ravis de consacrer des efforts importants à de tels projets au cours des années à venir.



Merci à notre communauté de fondateurs et collaborateurs de portefeuille, ainsi qu'à nos commanditaires, pour leur soutien et leur partenariat avec Paradigm.