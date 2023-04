Palmarès | Qui sont les 10 Business Angels européens les plus actifs dans la Fintech ?

Les Business Angels britanniques seraient les plus actifs en Europe en matière d'investissement dans les Fintechs ? C'est du moins ce que révèle le classement du site Média Sifted, propriété du Financial Times.Selon le média, les financements en Europe pour les Fintechs ont chuté d'un tiers sur la période à 19,2 milliards de dollars, contre 28,9 milliards en 2021 (source CB- Insights). Les Business Angels eux, auraient drastiquement baissé leur participation de deux tiers en contribuant à hauteur de 2,3 milliards de dollars contre presque 7 milliards en 2021 (Dealroom).Côté Français, seuls deux noms apparaissent dans ce classement.A la dixième position, on retrouve le chef d'entrepriserépertorié en Belgique. Le fondateur de Fotolia rachetée par Adobe pour 800 millions de Dollars (2015), et de e-Founders (qu'il dirige toujours), a investi dans cinq fintechs européennes en 2022, dont Spades, une startup spécialisée dans les paiements pour les restaurants, easop, une startup spécialisée dans la gestion des fonds propres, et Duplo, une startup spécialisée dans les paiements pour les entreprises.En tant que BA, il est aussi connu pour son soutien à Argent, Spendesk et PayFit.Il faut attendre la quatorzième et dernière position pour retrouver un compatriote, Raphaël Vullierme, qui aurait apporté son soutien à trois Fintechs européennes cette année : la startup de financement basé sur les revenus Silvr ; l'insurtech Orus et l'insurtech Evy soutenue par Sequoia.Travaillant dans la tech depuis plus de 10 ans, le fondateur de GoodFood a travaillé pour Rocket Internet à Berlin avant de fonder l'insurtech française Luko en 2016, dont il est toujours le PDG.Avant de dévoiler ce classement, précisons que le média indique, voire déplore qu'il n'y ait qu'une seule femme dans ce top 14 : l'Allemande Gloria Bäuerlein, qui se hisse cependant à la quatrième position. Plus discrètes que les hommes ? Ou alors tout simplement non encore répertoriées par le média ?L'appel est lancé pour une future mise à jour.AL A.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1. Chris Adelsbach, UKNombre d'opérations fintech en 2022/23 : 27 nouvelles opérations, 17 opérations de suivi2. Will Neale, UKNombre de transactions fintech en 2022/23 : 173. Tom Blomfield, UKNombre de transactions fintech en 2022/23 : 114. Gloria Bäuerlein, GermanyNombre de transactions fintech en 2022/23 : 75. Paul Forster, UKNombre de transactions fintech en 2022/23 : 5 nouvelles opérations et 6 opérations de suivi6. Perry Blacher, UKNombre de transactions fintech en 2022/23 : 77. Hristo Borisov, BulgariaNombre de transactions fintech en 2022/23 : 58. Michael Pennington, UKNombre de transactions fintech en 2022/23 : 59. Mark Ransford, UKNombre de transactions fintech en 2022/23 : 510. Thibaud Elziere, BelgiumNombre de transactions fintech en 2022/23 : 511. Guillaume Pousaz, UAENombre de transactions fintech en 2022/23 : 412. Matt Robinson, UKNombre de transactions fintech en 2022/23 : 413. Phil Chambers, UKNombre de transactions fintech en 2022/23 : 314. Raphaël Vullierme, FranceNombre de transactions fintech en 2022/23 : 3PHOTO : Thibaud Elziere et Raphaël Vullierme