Opinion | Karim Jouini- CEO Expensya. "Pourquoi accélérer la transformation digitale de la fonction finance ? " Réussir sa transformation digitale n'est plus une option mais une obligation pour toute organisation intéressée non seulement par l'augmentation de ses revenus, mais aussi par l'amélioration de sa productivité. Selon une étude récente d'Accenture portant sur plus de 1 700 chefs d'entreprise, 9% d'entre eux qui affirment avoir atteint la maturité numérique ont innové 42% plus vite et ont obtenu des résultats 34 % supérieurs à ceux de leurs pairs.

Bien que l'adoption des nouvelles technologies dans les différents départements de d’organisation se soit accélérée avec l'apparition de la pandémie, la vérité est qu'il reste encore un long chemin à parcourir. D'autant plus que les progrès de l'intelligence artificielle portent la capacité d'automatisation des tâches à un niveau jusqu'alors inconnu.



Si nous nous consacrons spécifiquement de la fonction financière, l'impact de la mise en œuvre des solutions d’automatisation des processus relatifs est plus que significatif. Elles incluent les plateformes de gestion des finances, les systèmes de comptabilité en ligne, les logiciels de gestion de trésorerie et les systèmes de gestion des risques financiers. En travaillant conjointement, ces dernières peuvent aider les entreprises à réduire le temps d’exécution des tâches ainsi que leurs coûts.



Voici 4 bonnes raisons de penser à la transformation digitale et à l’Intelligence Artificielle (IA) pour gérer ses finances

dès aujourd’hui.



1) Gain de temps et de productivité



Selon un rapport d'Accenture et de Frontier Economic, l'influence de l’IA pourrait augmenter la productivité du travail de près de 40 % dans certains pays développés d'ici 2035. De plus, le dernier rapport annuel de McKinsey confirme l’impact positif d’investir dans cette stratégie : entre 50 et 60% des entreprises utilisent déjà l’IA dans le but d’améliorer leur efficacité et leur productivité.



En exploitant davantage la technologie, les tâches répétitives que réalisent les employés au quotidien peuvent être automatisées, leur permettant ainsi de consacrer plus de temps à des activités à plus forte valeur ajoutée. Sans oublier qu'en mettant un terme à ce type d'activités répétitives qui fatiguent les employés entraîne également une augmentation du niveau de satisfaction des employés.





2)Réduire les coûts opérationnels



L'automatisation des processus permet de réduire aussi les coûts liés à la main d'œuvre et d'éviter les erreurs humaines qui se traduisent en fin de compte par des pertes pour l'entreprise. En outre, l'utilisation d'outils numériques pour gérer les processus - comme la gestion des frais professionnels par une solution comme Expensya - permet d'éviter les dépenses liées à l'impression et aux autres fournitures de bureau, ce qui peut également se traduire par des économies significatives pour l'organisation.



3 )S’adapter à la réglementation



Afin d’assurer un respect sans faille des nouvelles contraintes réglementaires, recourir à la transformation digitale des processus comptables permet d’augmenter l’efficacité et la précision financière. Les données sont collectées, stockées et analysées plus rapidement.



D’un autre côté, la transformation digitale aussi facilite une meilleure traçabilité des opérations en rendant plus faciles le suivi des flux financiers et la vérification des informations. Aussi, la numérisation des processus financiers réduit drastiquement les risques liés à la manipulation des informations et à la fraude. Comme les données sont vérifiées plus rapidement, cela réduit le risque d’erreur ou de falsifications.



4) Se différencier de la concurrence



Selon une autre étude réalisée par l'entreprise de conseil Gartner, la plupart des équipes financières passent près de la moitié de leur temps à collecter des informations et à les tester pour générer des rapports et calculer des prévisions.



La numérisation des processus combinée à l'intelligence artificielle permet aux équipes qui travaillaient dans ce département de réunir et d'analyser de grandes quantités de données en temps réel et prendre ainsi des décisions plus rapidement. De cette façon, c'est que les entreprises peuvent se démarquer de leurs concurrents et récolter les fruits d'une opération plus efficace et plus rentable.



Pour toutes ces raisons, la digitalisation de la fonction finance par le biais de solutions technologiques visant à automatiser des processus est aujourd'hui l'un des principaux défis de toutes les organisations qui ne veulent pas perdre leur compétitivité dans le contexte actuel.



Par Karim Jouini- CEO Expensya

A propos d'Expensya :

Expensya est la seule plateforme de gestion des dépenses qui aide les entreprises à dépenser plus intelligemment !

Fondée en 2014 par Karim Jouini et Jihed Othmani (Microsoft), Expensya édite une solution pour automatiser et traiter les dépenses professionnelles des entreprises (Grands comptes, PME, TPE) de bout en bout. Avec Expensya, les dépenses professionnelles sont gérées automatiquement de la validation des budgets à l’intégration comptable des opérations, en passant par l’exécution du paiement. Et ce, afin de libérer l'entreprise du poids de la gestion des dépenses.

Expensya c’est plus de 160 collaborateurs dans 4 pays, la solution compte aujourd’hui plus de 6 000 entreprises clientes dans une centaine de pays et plus de 700 000 utilisateurs dans le monde.

