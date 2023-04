Opinion | Jeanne Asseraf-Bitton, BFT IM - "Retour au calme !"

Le taux 2 ans US reprend plus de 50 points de base (50 pdb) à 4.10%, et les taux 10 ans s’affermissent autour de 3.5% aux Etats-Unis, 2.3% en Allemagne et 2.8% en France. Les marchés actions s’affichent en hausse, Eurozone en tête à près de 4%. Les spreads de crédit high-yield se compressent d’environ

50 pdb. Le dollar faiblit contre euro (€/$ 1.09).

L’inquiétude sur les valeurs bancaires se dissipe. En Europe, les actions bancaires s’affermissent. Aux US, les filets de sécurité de la Federal Reserve fonctionnent. First Citizens absorbe SVB (acquisition de 72 Mrds $ d’actifs SVB avec une décote de 16.5 Mrds).



Signes de détente sur les prix aux Etats-Unis avec l’inflation qui recule à 5% l’an au total et les prix de l’immobilier dont la hausse ralentit à 3.8% l’an. La consommation apparait ferme, portée par des revenus solides et l’optimisme des ménages quant au marché du travail. Le taux d’épargne remonte un peu. Les enquêtes régionales dans l’industrie suggèrent un recul de l’ISM manufacturier en mars.



Toujours pas d’inflexion sur l’inflation « cœur » ou le chômage en Eurozone mais la confiance s’effrite et la croissance du crédit ralentit. L’inflation totale recule à 6.9% l’an en mars. En revanche, l’inflation « cœur » s’affermit à 5.7%. Le taux de chômage reste sur des plus bas en février à 6.6%. Mais le ralentissement du crédit au secteur privé s’accentue en février et la confiance s’effrite en mars dans tous les secteurs.



En France, l’inflation pénalise la consommation et la confiance s’étiole. Le repli de l’inflation à 5.6% l’an,en mars est surtout lié à l’énergie. L’inflation des biens accélère, celle des services est ferme et les prix de l’alimentation s’envolent. La consommation faiblit davantage (-4.1% l’an en volume) en réaction à la hausse des prix. Le climat des affaires et le moral des ménages se dégradent...



