Ocode, l'autre spécialiste des passeports digitaux français, s'adonne aussi à la blockchain publique

Nous avons démarré sur une blockchain privée car nous avions besoin d'une technologie supportant un très grand nombre de transactions, rapidement

"Il fallait d'abord apport une solution technique afin certifier que le revendeur ou réparateur n'était pas un faussaire, et pour ne pas pas multiplier les "primes" et donc limiter les tentatives de fraudes, il fallait aussi pouvoir suivre le vélo."



Nous avons lancé notre poinçon numérique afin de ne pas imposer un QR code aux acteurs du luxe.

En matière de passeports digitaux s'appuyant sur la technologie blockchain, on connaissait le système porté par AURA , en blockchain privée élaborée par une poignée d'acteurs du luxe, Arianee en protocole open source qui vient justement de signer un partenariat avec Fnac-Darty pour déployer ses passeports sur l'ensemble de l'électromenager, il y a aussi Unikbase un système de jumeaux numériques s'adressant notamment aux designers grâce à son système d'encre invisible ne dénaturant pas les créations... Et il y a aussi, Ocode, une jeune entreprise basée à Nantes qui après un peu plus de trois ans de développement a pris son envol grâce aux vélos et à la crise Covid.." relate Jean-Baptiste Pondevy, Directeur Général de Ocode et parmi les co-fondateurs de la solution en 2016.Car le premier cas d'usage d'Ocode , n'est autre que l'initiative " Coup de Pouce Vélo" portée par le ministère de l'écologie mi-2020, visant à offrir une sorte de crédit réparation vélo à hauteur de 50 euros auprès de professionnels agréés et ce, afin de favoriser la mobilité douce tout en évitant les effets d'attroupements dans les transports en commun.Pour assurer, authentifier et diffuser KYB et KYC, Ocode va alors s'appuyer sur la blockchain Tendermint. Un an plus tard, Ocode poursuit sa lancée sur la petite reine en remportant un appel d'offre lui permettant de se positionner comme le prestataire technique du Fichier national unique des cycles identifiés (Fnuci), soit : le fichier carte grise des vélos. Opérateur technique de la solution, Ocode est aussi prestataire pour des marques comme Décathlon, Intersport, Moustache...L'entreprise basée à Nantes va franchir une nouvelle étape en 2022 avec sa dernière levée de fonds au cours de laquelle, le Groupe Dubreuil va prendre une participation s'associant ainsi au fondateur historique, le multi-entrepreneur, Dominique Chabot, rejoint en 2019 par : Jean-Baptiste Pondevy, Alice Calvez et Vincent Roux. Montant levé, un peu plus de 3 millions d'euros.Une manne qui va permettre à l'équipe de se mettre en ordre de bataille pour obtenir la certification ISO 27001 (en 2023), et de s'échapper du vélo pour se déployer sur d'autres marchés. Design, mobilier, horlogerie, fabricant de surf utilisent désormais Ocode en tant que passeport numérique." Le poinçon, un peu plus design qu'un QR code, se glisse ainsi en version nano dans les mécanismes des montres par exemple.Ayant à ce jour déployé 10 millions de NFT avec des cas d'usage dans divers secteurs d'activité, Ocode se donne les moyens de franchir une nouvelle étape via ce partenariat avec la blockchain publique Veritise. "C'est la seule blockchain publique certifiée par l'AFNOR;" relate Jean-Baptiste Pondevy, Directeur Général de Ocode.Pour ce partenariat, l'entreprise nantaise n'est pas allée bien loin : jusqu'aux Sables d'Olonne où siège l'entreprise créée par l'Ecossais, Cormac Lucking.