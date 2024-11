Fnac-Darty & Arianee : un passeport digital blockchain pour les produits électroménager

Et si la blockchain aidait à être plus écoresponsable ? C'est le pas que semble avoir amorcé Arianee grâce à une diffusion de grande ampleur de ses passeports digitaux via, dans un premier temps, Fnac-Darty et ses produits de seconde main.



Concrètement, les produits de l'enseigne seront progressivement équipés d'un QR code permettant d'accéder aux informations du produit (par exemple, date et lieu de l'achat, réparations ... ). Fnac-Darty a commencé à équiper les produits reconditionnés issus du village olympique (Paris 2024), soit près de 4000 équipements d'électroménager qui sont d'ores et déjà pourvus de passeport.



Un premier pas vers une lutte contre l'obsolescence programmée de plus grande ampleur. Car, la généralisation de ce passeport "made in Arianee" pour les produits de seconde main est prévue dès le premier trimestre 2025. Le passeport digital sera ensuite étendu aux produits neufs et réparés ainsi qu'aux acteurs de toute l'industrie en France. Fnac-Darty & Ecosystem, l'acteur qui organise les initiatives relatives au recyclage au sein de la filière, se donnent 24 mois pour déployer cet outil "et le rendre incontournable".



" A la base nous avons été sollicités par Fnac-Darty qui cherchait une technologie autour de la durabilité pour accompagner la fin de l'obsolescence programmée des appareils. Au fur et à mesure de la discussion, ils ont fait le constat qu'il y avait une ambition de plus grande ampleur à avoir. Et c'est ainsi qu'ils nous ont mis en contact avec ecosystem, l'organisme récoltant de l'éco-taxe qui finance les structures de recyclage et/ou organise lui-même le recyclage ." relate Pierre-Nicolas Hurstel, CEO d’Arianee



Pourquoi un acteur d'aussi grande ampleur a -t-il fait confiance à Arianee, que l'on connaît peut-être plus pour ses collaborations avec des marques de luxe ou premium comme Moncler ou Breitling ?

"Ce que nous faisons avec Fnac Darty peut s'apparenter à ce que nous faisons déjà pour la partie traçabilité pour l'industrie horlogère : nous avons affaire là aussi à une filière où les distributeurs ne sont pas forcément les fabricants qui ne sont pas forcément les réparateurs qui peuvent être de tous petits ateliers. La technologie d'Arianee présente des caractéristiques d'ouverture et d'interopérabilité ce qui est nécessaire pour s'adresser à la multitude de profil d'acteurs susceptibles d'intervenir tout au long du cycle de vie d'un appareil électro-ménager. Acteurs qui parfois ont des intérêts alignés et parfois, désalignés. il était donc nécessaire pour Ecosystem comme pour Fnac-Darty qui est l'un de ses plus gros adhérents, de s'appuyer sur un framework technologique qui soit prioritairement en open-source afin de ne pas enfermer toute une filière auprès d'un seul opérateur. Ils ont besoin d'une plateforme interopérable, avec un bon niveau tech et de sécurité et la technologie blockchain telle que nous la concevons fait très bien tout cela" sourit le CEO.



Grâce à ce partenariat à l'échelle de toute une filière, Arianee recouvre de son ADN et opère un recentrage autour de son produit initial - le passeport digital inscrit sur la blockchain - qui est la base même de l'entreprise.

Rappelons qu'Arianee fait référence au fil d'Ariane, celui-là même qui permit à Thésée de sortir du labyrinthe et d'échapper au Minotaure.