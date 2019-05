Oaklins France & Oaklins Maroc ont accompagné Capital Consulting et Archos Technology dans leur alliance stratégique avec Gfi

Oaklins Maroc (Atlas Capital) et Oaklins France ont accompagné le management de Capital Consulting et d'Archos Technology dans leur recherche de partenaire stratégique. Désormais intégrés au sein de Gfi, acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, ces cabinets de conseil en stratégie se positionnent comme « le » partenaire de la transformation digitale des entreprises africaines grâce à la double maîtrise de leurs enjeux métiers et IT.



Au travers de cette opération, les équipes d'Oaklins – 60 bureaux dans 40 pays, 800 professionnels du M&A – signent leur 24ème deal cross-border en collaboration depuis le début de l'année 2019.



Vincent Rouaix, PDG du groupe Gfi “Avec l'acquisition de Capital Consulting et d'Archos Technology, nous confortons notre position d'acteur de référence sur le marché marocain et plus généralement en Afrique francophone. Nous sommes désormais en mesure de déployer une proposition de valeur unique, allant du Conseil Métier jusqu'à l'implémentation des solutions permettant à nos clients, grands comptes, filiales de groupes européens ou acteurs publics locaux, de faire la différence dans leur expansion, en plaçant le digital au cœur de leur stratégie.”



Hicham Chebihi Hassani, Senior Partner de Capital Consulting “ Cette opération a été pensée afin de toujours mieux servir nos clients au Maroc et en Afrique. Après 20 ans de croissance, nous avons fait le constat en 2017 qu'une alliance avec un groupe IT de classe mondiale était une nécessité, les métiers du consulting et de l'informatique convergeant de plus en plus. Le choix d'un partenaire comme Gfi est pour nous un choix d'avenir. Il nous permet de nous positionner comme le partenaire de la transformation digitale des entreprises africaines grâce à la double maitrise de leurs enjeux métiers et IT. Cette opération nous permet ainsi de proposer à nos clients des solutions innovantes que nous n'aurions pas pu développer seuls. Nous souhaitons rapidement offrir à nos clients les bénéfices des synergies entre nos portefeuilles d'activités.”



