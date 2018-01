Numérique, bilan 2018 : « c’est arrivé demain » !

Ce film de René Clair a marqué mon enfance, en me faisant rêver à cette merveilleuse capacité de savoir ce qui va se passer demain. On peut tout à fait imaginer le même scénario pour l’année 2018 qui arrive. Voici les grands apprentissages qui marqueront l’année 2018 dans le domaine du numérique qui aura été marqué par de nombreux événements. Une chose est sûre en 2018, le terme informatique a pratiquement été abandonné au profit du numérique, ou digital dans sa version anglo saxonne.



Il est a noté que malgré toute la bonne volonté de nos dirigeants, nos super starts‐ ups crées sont encore très loin de se transformer en licornes et encore plus loin de rivaliser avec les GAFA ou les BATX chinois. C’est affirmé, l’Europe reste en 2018 dépassée par ces géants du numérique sans imaginer un seul instant mettre en place les moyens de rivaliser. En 2019 peut être ?



Autre confirmation importante et si cela était nécessaire ; le Cobol reste un langage largement utilisé, car il est toujours illusoire d’imaginer réécrire les milliards de lignes dans un autre langage.

C’est une bonne nouvelle, les petits génies possédant des compétences sur les nouveaux et anciens langages ont une brillante carrière devant eux.



Un mot qui revient de plus en plus, la redécouverte de l’Intelligence Artificielle (IA). C’est bien, les vieux ne sont pas dupes, mais les jeunes pensent qu’il s’agit d’un sujet nouveau.



Le Big Data est un flop dans son utilisation miraculeuse consistant à faire parler, sans directive, une masse de données. 2018 confirme qu’il faut quand même avoir une idée de ce que l’on cherche avant de mettre en place des solutions à plusieurs millions d’Euros. Cette année aura été l’année de la prise de conscience qu’il faut impérativement gérer mieux ses données. Cela est vrai pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Le Data Management a quant à lui pris son envol.



Le périmètre du numérique s’est encore élargi avec la multitude des objets connectés ou interconnectés. Nous avons souvent pu plaisanter en excluant les poubelles des objets connectables. Trop tard, les poubelles sont maintenant dans le réseau pour connaître les usages des utilisateurs.



En 2018 l’e‐learning devait exploser ! En 2019 peut être…



2018 confirme également l’arrivée des barbares qui viennent occuper les marchés des seigneurs installés : Les taxis agonisent, l’hôtellerie souffre, les pure players de la voiture électrique prennent des parts de marchés significatives.



Avec toujours nos grandes peurs, comme si la crainte devait nous aider à mieux vivre. La RGPD aura passé le cap du mois de mai sans grand bouleversement. Tout le monde n’était pas prêt, mais la répression non plus. Et l’IA qui va remplacer l’homme dans ses activités, et qui nous fait perdre notre job. Cela ne se produira pas, donc nous pouvons reporter cette peur sur 2019.



Une année 2018 somme toute normale. Je ne sais plus ce qui avait être prévu par les futurologues patentés. De toutes les façons nous ne vérifions que rarement que les prédictions se réalisent. Je lis mon horoscope, mais j’oublie très vite pour gérer le présent, mon avenir immédiat et surtout mes prochaines vacances.



Bonne année 2019 !