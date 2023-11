Numalis, deeptech française spécialisée dans l'IA, lève 5M€ notamment auprès de Definvest, le fonds du ministère des armées

Cette levée de fonds permettra à Numalis de se développer et d’accélérer son déploiement à l’international, tout en consolidant ses efforts de Recherche & Développement, afin de contribuer à l’avancement de l’état de l’art, renforcer l’innovation et affirmer sa position de leader sur le marché.



L’offre de Numalis s’adresse principalement aux grands acteurs de l’IA, notamment dans les domaines critiques exigeant une précision et une fiabilité renforcée, comme la défense, les transports (aéronautique, spatial, ferroviaire, automobile), la finance ou la santé. De grands noms de l’industrie française, sensibilisés aux enjeux économiques, de fiabilité, et de souveraineté, font déjà confiance à Numalis, ce qui leur offre un avantage stratégique sur un marché international très compétitif.



Les petites et moyennes entreprises font face aux mêmes enjeux, en particulier dans la perspective du plan France Relance, de France 2030 et de la course internationale à l’IA. Dans ce contexte, Numalis a pour objectif de faciliter l’adoption d’une IA de confiance et souveraine, via ses solutions SaaS, par les entreprises de toutes tailles.



Située à Montpellier et née en 2015 de la recherche scientifique, Numalis est spécialisée dans l’explicabilité et la validation de la robustesse des IA, par exploitation de méthodes formelles. Il s’agit d’une branche de l’informatique théorique permettant de recourir aux outils de logique mathématique, sur un programme informatique ou du matériel électronique afin de démontrer la validité des informations qu’ils produisent. Initialement axée sur la correction des erreurs de calcul des ordinateurs et la validation de codes pour les systèmes embarqués critiques, l'entreprise, riche de son expertise et de son savoir-faire, développe désormais des solutions performantes et évolutives pour la validation des algorithmes d’IA.

Dans un paysage technologique en constante évolution et pour lequel le cadre réglementaire est encore émergent, la société met à disposition de ses partenaires industriels, ainsi qu’à l’ensemble des parties prenantes, son savoir-faire exclusif et des solutions de pointe fondées sur des méthodes mathématiques rigoureuses, hébergées au sein d’une infrastructure souveraine, pour les préparer et les guider vers une IA fiable et sécurisée.

Numalis joue un rôle majeur dans l'élaboration de standards pour l'IA, au niveau européen et international. Ces normes serviront de base à la future réglementation européenne "AI-Act", qui devrait être finalisée d'ici 2025.



Cette réglementation vise à encadrer le développement et l'utilisation des systèmes d'IA dans l'Union Européenne. Numalis permet de garantir que les systèmes d'IA répondent à ces exigences en termes de transparence et de robustesse, pour une adoption en toute confiance.



Arnault Ioualalen, PDG de Numalis : « Cette levée de fonds est une étape importante de notre développement, et nous sommes fiers de la confiance de nos investisseurs. Notre solution a démontré son efficacité et nous avons maintenant les moyens d’accélérer notre présence sur le marché et transformer notre leadership technologique en succès commerciaux. Le développement dans l’Hexagone et en Europe, figure de proue en matière d’encadrement du numérique, reste notre priorité pour l’année 2024. Nous sommes également attentifs à d’autres marchés, notamment l’Amérique du Nord et l’Asie qui restent à ce jour les premiers moteurs de la croissance du marché de l’IA et nous comptons profiter de cette étape importante pour adopter et consolider une véritable approche transversale du marché. »



Pour Alexandre Lahousse, chef du service des affaires industrielles et de l’intelligence économique à la Direction Générale de l’Armement : « L’intégration progressive de l’IA par la DGA dans certains équipements livrés aux forces impose d’accompagner cette évolution par des solutions de supervision et de contrôle des algorithmes garantissant leur intégrité. Pépite technologique proposant des solutions matures et innovantes, NUMALIS concentre toutes les qualités que le ministère recherche en cette période charnière pour répondre à cette nouvelle étape dans la numérisation du champ de bataille ».



Samia Belabed, Directrice de participations chez Bpifrance et investisseur pour le fonds Definvest ajoute : « Grâce à sa technologie unique, Numalis est un partenaire clé sur la chaine de valeur de l’IA en permettant à ses acteurs (des start-ups aux Grands Groupes) de déployer leurs solutions de façon fiable et sécurisée. L’IA ayant vocation à devenir incontournable dans la vie des citoyens, Bpifrance pour le fonds Definvest, est très heureux d’accompagner dans son développement cette pépite de la Deeptech tricolore engagée dans la construction d’une IA de confiance. »



Laure de Buyer, Directrice d'investissement au sein de 115K explique « Numalis nous a convaincus par la qualité et la robustesse de leurs travaux, et par leur potentiel pour accompagner le développement exponentiel des IA, en évaluant leur explicabilité et leur fiabilité, gages indispensables de confiance. Leur offre répond pleinement aux enjeux de transparence et de responsabilité posés par l'IA que nous défendons au sein du groupe ».



Denis Gardin, Directeur Innovation et Systèmes Futurs chez MBDA déclare : « Nous sommes très motivés de poursuivre notre partenariat avec Numalis initié en 2020 en accompagnant cette nouvelle levée de fond. Pour MBDA, l’intégration d’algorithmes à base d’intelligence artificielle nécessite des outils de développement et une expertise permettant de garantir la sûreté et l’explicabilité de ces algorithmes ; c’est cette expertise et innovation que nous trouvons chez Numalis. »



Florent Illat, Directeur Général de Safran Corporate Ventures conclut : « Nous sommes fiers de participer à cette levée de fonds de Numalis, leader dans les domaines de l'explicabilité et de la validation des intelligences artificielles. Alors que le secteur aéronautique est confronté aux normes de sécurité les plus rigoureuses, cette collaboration s’inscrit dans la stratégie de Safran visant à faciliter l'adoption de l'IA, même dans des environnements des plus exigeants. »