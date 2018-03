Nouveau paradigme dans la gestion d’actifs en Europe

State Street Corporation (NYSE : STT), l’un des premiers prestataires mondiaux de services financiers aux investisseurs institutionnels, présente aujourd’hui les conclusions d’une étude indépendante menée en collaboration avec l’institut de recherche The Economist Intelligence Unit. Cette étude révèle l’émergence d’un nouveau paradigme en Europe imposant aux gérants d’actifs de s’adapter aux changements radicaux des besoins des investisseurs au lendemain de la crise financière. Intitulé « The Changing Shape of European Investment Management – Volume 3: Navigating Complexity, ». Cette étude explore également d’autres facteurs majeurs qui contribuent à transformer le secteur de la gestion d’actifs en Europe, notamment les besoins évolutifs des investisseurs, les vastes réformes réglementaires et des tendances démographiques pressantes.



Pour cette enquête, State Street a interrogé un panel exhaustif de plus de 160 gérants d’actifs européens. Pour les gestionnaires d’actifs, les facteurs les plus importants motivant les décisions d’investissement sont le rendement (28 %), l’aversion au risque (27 %), la diversification hors des classes d’actifs traditionnelles (22 %) et la complexité/l’incertitude réglementaire (22 %)*. S’agissant de l’augmentation des actifs sous gestion, les gérants d’actifs sont prudents, moins d’un tiers d’entre eux prévoyant d’augmenter leur volume d’actifs sous gestion de plus de 8 % sur les deux prochaines années.



M. Joe Antonellis, vice chairman de State Street, responsable des activités Global Services et Global Markets pour l’Europe, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique, déclare : « Les gérants d’actifs recherchent des stratégies leur permettant d’évoluer dans ce nouvel environnement, et cette soif d’idées nouvelles produit un changement considérable dans leur approche. Ils établissent de nouvelles relations avec les investisseurs et les prestataires de services. Les sociétés qui peuvent fournir des solutions innovantes axées sur les résultats et produire un alpha véritable, en profiteront ; les autres en revanche rencontreront des difficultés ».



Selon 49 % des répondants ayant participé à l’enquête, le fait de fournir aux clients des informations de qualité et détaillées constitue l’enjeu le plus important en matière de gestion de données pour les gérants d’actifs. Atteindre une échelle suffisante sur la base de systèmes internes constitue le second défi le plus souvent cité (44 %), le troisième défi étant de fournir des données exactes aux régulateurs et auditeurs au bon moment (33 %). S’agissant d’une mise sur le marché rapide de nouveaux produits, près de trois gérants sur 10 (27 %) estiment que les politiques et procédures internes posent la plus grande difficulté et 19 % citent la difficulté à trouver un consensus parmi les cadres dirigeants.



L’étude de State Street explore les changements structurels intervenant dans l’ensemble de la chaine de valeur d’investissement, alors que les difficultés actuelles poussent les gérants d’actifs à redéfinir leurs propres rôles et ceux des prestataires de services dans un environnement de marché en pleine évolution.



Pour obtenir une copie du dossier « The Changing Shape of European Investment Management – Volume 3: Navigating Complexity », pour visionner le webinaire qui l’accompagne, ou pour consulter d’autres volumes de cette série, rendez-vous sur www.statestreet.com/vision/complexity



* Source : Enquête 2012 deState Street menée par The Economist Intelligence Unit auprès de plus de 160 gérants d’actifs européens



