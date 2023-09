Nord Security officialise une levée de fonds de 100 millions de dollars et double ainsi sa valorisation

La confiance de nos utilisateurs nous a permis de rester sur la voie de la durabilité et de la rentabilité pendant plus d'une décennie. Sur un marché de la cybersécurité saturé, il ne suffit pas d'offrir des solutions de pointe en matière de confidentialité et de sécurité. Elles doivent également être intuitives pour les utilisateurs professionnels tout comme les internautes occasionnels. Nous sommes reconnaissants à Warburg Pincus de partager cette confiance et notre vision de l'avenir d’Internet. Nous continuerons à répondre aux besoins de nos utilisateurs en proposant des fonctionnalités innovantes à la pointe du marché, un marketing informatif et une approche holistique des besoins des consommateurs et des entreprises en matière de cybersécurité. Le nouveau tour de table, ainsi que l'expérience et le savoir-faire de nos investisseurs, nous permettent d'être dans une position encore plus forte pour que le nom Nord Security devienne synonyme de confidentialité et de sécurité en ligne

La cybersécurité moderne nécessite des innovations de pointe, et c'est là que nos professionnels talentueux permettent à Nord Security de se démarquer. Au fil des ans, nous nous sommes attachés à favoriser une communauté où les experts sont les bienvenus et où ils ont la possibilité d'améliorer radicalement Internet. La communauté Nord, composée d'individus venant des quatre coins du monde, travaille ensemble pour s'assurer que nos utilisateurs peuvent être plus en sécurité en ligne, chaque jour. Et nous pensons que nombreux sont ceux qui partagent notre cause et notre mission

, leader mondial des solutions de sécurité et de confidentialité sur Internet, a annoncé une levée de fonds de 100 millions de dollars auprès de Warburg Pincus, l'un des principaux investisseurs mondiaux dans le domaine de la croissance. Les investisseurs existants qui participent à ce tour de table sont Novator Ventures et Burda Principal Investments. L'investissement servira à élargir l'offre de produits de Nord Security et à accélérer la croissance par le biais de fusions et d'acquisitions stratégiques, ce qui permettra à l'entreprise d'améliorer encore la sécurité des consommateurs et des entreprises.En avril 2022,avait déjà levé 100 millions de dollars lors de son tout premier tour d'investissement externe, à une valorisation de 1,6 milliard de dollars. En un peu plus d'un an, en se concentrant sur une croissance continue et en levant de nouveaux fonds, Nord Security a doublé sa valorisation pour atteindre 3 milliards de dollars.a révolutionné la façon dont les consommateurs perçoivent la sécurité numérique et interagissent avec elle. En développant une solution tout-en-un qui protège l’activité en ligne des utilisateurs, envoie des alertes en cas de fuite de données, bloque les téléchargements de logiciels malveillants et aide à la suppression des listes de courtiers en données, Nord Security a indéniablement élevé les normes de l'industrie. On estime que la taille du marché mondial de la cybersécurité atteindra 538,3 milliards de dollars américains d'ici à 2030. Dans un monde où les cybermenaces gagnent en complexité et en fréquence, une croissance durable et des mesures de sécurité préventives sont primordiales., dont la gamme de produits comprend le service VPN le plus important et le plus populaire au monde : NordVPN, le gestionnaire de mots de passe NordPass, le logiciel de sécurité d'accès au réseau pour les entreprises NordLayer, et le stockage cloud chiffré NordLocker, a fonctionné en mode bootstrapping pendant plus d'une décennie avant d'obtenir son premier investissement extérieur. Elle a pu s'appuyer sur un modèle d'entreprise durable pour créer un flux de revenus diversifié avec une base d'utilisateurs mondiale et développer une résistance aux turbulences des marchés financiers et de capital-risque que connaissent actuellement les écosystèmes de startups dans le monde entier.a été fondée en Lituanie en 2012 par les co-fondateurs et co-PDG Tom Okman et Eimantas Sabaliauskas. Leur mission était de créer des outils de sécurité et de confidentialité en ligne facilement accessibles à tous. Aujourd'hui, des millions de consommateurs dans le monde et de nombreuses entreprises font confiance à la suite de produits de Nord Security. Nord Security est présent sur plus de 20 marchés et emploie environ 2 000 professionnels dans le monde.a investi plus de 22 milliards de dollars dans des entreprises technologiques depuis sa création et est l'un des investisseurs de croissance les plus actifs dans les technologies d'entreprise et les plateformes basées sur le cloud. Parmi les investissements technologiques notables, citons Avalara, Infoblox, NEOGOV et Salsify. L'un des principaux domaines d'activité de l'entreprise est le soutien aux entreprises de cybersécurité en pleine croissance, avec notamment des investissements dans les sociétés Aura, Bitsight, Contrast Security, Crowdstrike, eSentire et Zimperium., co-directeur général et co-fondateur de Nord Security, a déclaré :".Eimantas Sabaliauskas, co-directeur général et co-fondateur de Nord Security, a déclaré :".Fondée en 2012,regroupe des solutions de sécurité avancées qui partagent les valeurs de Nord, notamment le service VPN le plus avancé au monde NordVPN, le gestionnaire de mots de passe de nouvelle génération NordPass, le stockage cloud crypté NordLocker et la solution avancée de sécurité d'accès au réseau NordLayer. Avec l'entreprise de cybersécurité grand public Surfshark, Nord Security forme un groupe qui compte aujourd'hui plus de 2 000 employés et sert des millions d'utilisateurs dans le monde entier.