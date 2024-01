Nominations | Royaltiz nomme Richard Mogni, Secrétaire Général & Thierry Ballard, Directeur Financier

Richard Mogni, 50 ans, a commencé sa carrière en 2000 en tant qu’avocat au Barreau de Paris. Pendant plus de 20 ans, il a développé une solide expertise juridique en matière d’investissements, de fusions-acquisitions et de financement, notamment dans le secteur des infrastructures de transport et de l’énergie. Il a été successivement Directeur juridique au sein du groupe Bolloré, associé à Paris au sein des cabinets d’avocats King & Wood Mallesons puis Baker McKenzie à partir de 2016. C’est au sein de ce cabinet qu’il accompagne Royaltiz dès sa création en 2021, notamment sur les enjeux de régulation. En tant que Secrétaire Général de Royaltiz, il pilotera l'ensemble des enjeux juridiques et réglementaires.Fort d’une expérience de presque 35 ans en direction financière dans des environnements internationaux complexes, Thierry Ballard, 59 ans, a commencé sa carrière en tant qu’auditeur chez Deloitte France. Il a par la suite rejoint le Groupe Bolloré au sein duquel il a exercé pendant 26 ans : en tant que Directeur Financier Adjoint chez Bolloré Energy, Directeur Financier Asie-Pacifique chez Bolloré Logistics, puis Directeur Administratif et Financier et Directeur Général Business Unit Ferroviaire chez Bolloré Transport & Logistics. Avant de rejoindre Royaltiz, il assume depuis 2018 le rôle de Directeur Général Adjoint chargé des finances au sein de Cevital, l’un des premiers groupes privés africains, présent notamment dans l’agroalimentaire, la logistique, l’électroménager et l’industrie. Au cours de ses expériences, Thierry Ballard a créé des back-offices comptables et financiers pour des activités de trading de commodities (produits pétroliers, café, cacao, sucre, devises) faisant appel à de multiples instruments financiers (futures contracts, forward contracts, options).Christophe Vattier, cofondateur et Président de Royaltiz, explique : « C'est rare, pour une société qui a moins de trois ans d'existence, d’avoir l’opportunité d'accueillir des professionnels aussi expérimentés que Richard Mogni et Thierry Ballard au sein de son comité de direction. La nomination de profils de cette qualité, rompus aux environnements internationaux complexes, nous donne la capacité de poursuivre le développement de notre ambition, qui est de créer une nouvelle classe d’actifs en permettant d’investir dans la carrière de talents. »Royaltiz est la première plateforme mondiale de trading, permettant aux utilisateurs d’investir sur les talents auxquels ils croient. Et donc d’investir dans le capital humain plutôt que dans celui des entreprises. Elle totalise un volume d’échanges de 70 millions d’euros depuis sa création.Forte d’une communauté de plus de 160 000 utilisateurs et d’un portefeuille de près de 200 talents, majoritairement dans le domaine du sport, Royaltiz a créé un nouveau modèle qui séduit de plus en plus d’utilisateurs en France et à l’international. Mêlant passion et investissement, ce modèle innovant crée une nouvelle relation entre les utilisateurs et leurs talents préférés.Après avoir introduit principalement des célèbres sportifs en football, rugby, tennis et sports de combat, parmi lesquels Vinicius Jr, Eduardo Cavaminga, Aurélien Tchouaméni, Antoine Dupont ou encore Cyril Gane, Casper Ruud et Daniil Medvedev, la société s’est récemment ouverte au monde du divertissement avec la signature de l’animateur et producteur de télévision Cyril Hanouna, ainsi qu’à l’univers de la gastronomie en cotant le chef étoilé Akrame Benallal. Elle ambitionne de s’ouvrir à tous types de secteurs (arts, etc.), une façon de valider son concept et son modèle qui peuvent s’appliquer à de très nombreux domaines de notre société.