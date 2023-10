Accueil Envoyer Imprimer Partager Nominations | Banque Hottinguer annonce l’arrivée de deux nouveaux partners en Corporate Finance Banque Hottinguer, établissement bancaire français indépendant, renforce son équipe Corporate Finance avec 3 arrivées qui marquent la création d’un pôle de conseil en fusions acquisitions et « capital solutions » dédié aux institutions financières. Olivier Jolain (47 ans) et Gabriel Moulinier (45 ans) rejoignent la structure en qualité de Partners. Quant à Benjamin Schmutz, il intègre les équipes Corporate Finance en tant qu'Associate.

Ce nouveau pôle aura pour spécificité de couvrir l’ensemble du spectre de l’offre de conseil pour le secteur services financiers.

Olivier JOLAIN, 47 ans, rejoint Banque Hottinguer en tant que Partner. Il possède près de 25 ans d’expérience dans le conseil en fusions et acquisitions. Depuis 2018, il était gérant chez Gimar & Co en charge du secteur des services financiers et de l’immobilier et a travaillé précédemment pendant plus de 10 ans dans l’équipe Financial Institutions (France et Benelux) chez HSBC M&A Advisory, pour le compte d’institutions financières françaises et européennes. Olivier a débuté sa carrière en audit chez Arthur Andersen.



Gabriel MOULINIER, 45 ans, rejoint Banque Hottinguer en tant que Partner. Il possède plus de 20 ans d’expérience sur les sujets de financement, de capital management et est spécialisé sur le secteur des institutions financières. Dernièrement basé à Londres en tant que Managing Director et responsable européen en Capital Solutions, Gabriel a occupé diverses fonctions chez HSBC. Il a notamment travaillé en Corporate Finance et Coverage à Paris pendant 12 ans puis en Debt Capital Market et structuration d’instruments de capital à Londres. Il participé à de nombreuses opérations pionnières et structurantes sur le marché de l’assurance en Europe. Il a commencé sa carrière en transaction services chez Arthur Andersen.



Benjamin SCHMUTZ, 28 ans, diplômé de l’ENSAE, de l’ESCP et ancien étudiant de l’École d’économie de Paris rejoint également l’équipe. Il a débuté sa carrière au Crédit Agricole (modèles de stress-test, provisionnement et capital économique) avant de rejoindre KPMG dans l’équipe Transaction Services FIG où il a participé à des due diligences financières en banque, asset management et courtage. Il accompagnera les associés sur toutes les opérations FIG réalisées par Banque Hottinguer.



Avec un effectif de 40 professionnels, l’activité de banque d’investissement de Banque Hottinguer, dirigée par Pierre de BOUSINGEN, s’appuie sur l’indépendance actionnariale de la banque et l’expertise de ses équipes qui comptent désormais 11 associés.



Pierre de BOUSINGEN, Président du Directoire de Banque Hottinguer et Directeur Général de Hottinguer Corporate Finance, commente : « Je suis très heureux que Olivier, Gabriel et Benjamin nous rejoignent pour constituer avec Adrien CHOQUET le pôle FIG d’Hottinguer Corporate Finance. Nous pouvons ainsi couvrir l’ensemble du spectre de l’offre de conseil pour le secteur services financiers – notamment en M&A, Fintech, Capital Management, Debt Advisory et Rating Advisory. »



À propos de Banque Hottinguer

Fondée en 1786, Banque Hottinguer est un établissement bancaire français indépendant exerçant trois métiers : la banque privée, la gestion d’actifs et le corporate finance.

Banque Hottinguer conseille ses clients privés, dont des chefs d’entreprises, dans la constitution, la gestion et la transmission de leur patrimoine et ses clients industriels ou fonds de private equity dans leurs opérations de fusion acquisition, levée de fonds et

financement. Son accompagnement s'appuie sur une approche résolument entrepreneuriale et une connaissance intime du monde des entrepreneurs. Au 31 décembre 2022, la Banque Hottinguer, composée de près de 100 collaborateurs, comptait plus de 3,2 milliards d’euros d’encours sous gestion.

