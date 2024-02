Nickel : populaire mais de moins en moins "popu" ?

« Célébrer aujourd’hui les dix ans de Nickel, c’est à la fois un moment de fierté pour tous ceux qui ont fait partie de cette aventure au cours des dernières années et de projection vers de nouveaux défis et de nouveaux objectifs ambitieux. La réussite de Nickel c’est avant tout la confiance de ses millions de clients et de ses points de vente partenaires. À nous de continuer à la mériter pour renforcer encore plus notre leadership, et atteindre les 5,5 millions de clients en Europe dès l’an prochain.

« Nous remercions nos clients, nos partenaires et notre équipe engagée qui ont contribué au succès de Nickel depuis sa création. Nous sommes impatients de continuer cette aventure et de bâtir l’avenir prometteur de Nickel avec eux. Devenir le 1er réseau de distribution de comptes courants en Europe et diversifier notre offre de services est une ambition collective dont nous sommes fiers. »

A l’occasion de son dixième anniversaire, Nickel présente un bilan des quatre dernières années ainsi que ses ambitions pour l'avenir. Une occasion unique de faire le point sur ses réalisations passées, de dévoiler les succès actuels et de présenter les projets passionnants à venir.Le succès de Nickel en fait désormais le premier réseau de distribution de comptes courants en FranceL’entreprise renouvelle dès aujourd’hui son partenariat pour 10 ans avec la Confédération Nationale des Buralistes Français, qui lui permet de proposer 7 500 points de vente en France à ses clients. Nickel est aujourd’hui le premier réseau de distribution de comptes courants en France et couvre l’ensemble des départements français, en hexagone comme en outre-mer.Avec une croissance mensuelle de plus de 55 000 nouveaux clients au cours des derniers mois en France, Nickel, le compte populaire par excellence, se distingue avec une solide base atteignant actuellement 3,6 millions de clients, en avance sur les objectifs de son plan stratégique 2019-2024. Nickel s'affirme comme le choix préféré des utilisateurs comme le démontrent les indicateurs de satisfaction, avec un Net Promoter Score (NPS) de 55 et un taux de satisfaction atteignant 97%.Son expansion internationale se poursuit avec succès dans 5 pays et ses équipes continuent de grandir, passant de 375 collaborateurs en 2019 à une équipe de plus de 800 personnes réparties sur plusieurs sites en France et en Europe.Un futur tourné vers l’EuropeNickel annonce aujourd’hui un nouveau niveau d’ambition : atteindre 5,5 millions de clients en Europe et devenir le 1er réseau de distribution de comptes courants en Europe d’ici fin 2025. Fidèle à son engagement envers la satisfaction client, Nickel prévoit d'élever ses standards tout en poursuivant son expansion internationale. L’objectif de Nickel est que la part des nouveaux clients internationaux représente 30% de l'acquisition mensuelle d’ici 2 ans. C’est un marqueur fort de la stratégie ambitieuse de Nickel pour conquérir le marché européen.Du paiement oui… Mais pas que : Nickel se lance dans l’assurance habitation, le crédit et l’épargneAprès avoir démocratisé les services de paiement, Nickel démocratise les services financiers. Conscient que la majorité de ses clients l'utilisent comme compte principal, Nickel se donne pour mission de dépasser les attentes en proposant une gamme élargie de services. A l’issue de phases de test concluantes menées en co-construction avec la clientèle en 2023, Nickel a décidé de déployer à compter d’aujourd’hui une offre de crédit en partenariat avec FLOA et une offre d’assurance habitation pour les locataires avec l’assureur BNP Paribas Cardif et Lemonade. Nickel sera également amené à annoncer au cours des prochains mois le lancement d’une offre d’épargne. Ce renforcement des services constitue une étape significative dans la transformation de Nickel, offrant à ses utilisateurs une palette complète de solutions financières pour répondre à leurs besoins croissants.Thomas Courtois, Président de Nickel :Marie Degrand Guillaud, Directrice Générale Déléguée de Nickel :propose un compte courant ouvert à tous, sans condition de revenus ou de patrimoine, et sans possibilité de découvert. Le compte s’ouvre en 5 minutes chez un buraliste ou un point de vente enregistré comme agents de services de paiement auprès de l'ACPR et fournit une Mastercard® internationale, un RIB et des outils pour suivre ses opérations en temps réel (Web, mobile, SMS).A ce jour, plus de 3,6 millions de comptesont été ouverts auprès d’un réseau de distribution qui compte plus de 10 500 points de vente en Europe.