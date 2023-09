Accueil Envoyer Imprimer Partager Nominations | Ardian renforce sa Direction Générale pour sa prochaine étape de croissance Dans un contexte de forte croissance et de développement sur de nouvelles expertises dans le monde, Ardian, dirigé par Dominique Senequier, et en accord avec le Comité de Surveillance, a procédé à plusieurs nominations de dirigeants en instaurant une équipe de Direction Générale dans le but de renforcer sa gouvernance et la gestion globale du Groupe pour sa prochaine étape de croissance.



Aux côtés de Dominique Senequier, la Direction Générale se compose de :

• Mark Benedetti nommé Directeur Général.

• Mathias Burghardt nommé Directeur Général Délégué.

• Vladimir Colas nommé Directeur Général Délégué.

• Jan Philipp Schmitz nommé Directeur Général Délégué.

De plus,

• Nicolo Saidelli est nommé Conseiller auprès de Dominique Senequier pour la stratégie et les acquisitions.



Ardian poursuivra sa stratégie de développement en renforçant son empreinte géographique, en consolidant sa position de leader sur le marché du secondaire et dans les activités d’investissement direct, en développant ses capacités de distribution en Private Wealth et Customized Solutions, en continuant à développer ses activités infrastructures en Europe et aux États-Unis, où il est déjà un acteur respecté.

Ardian mise également sur une extension voulue et régulière de la ligne de ses produits incluant dette, immobilier et buyout en Amérique du Nord.



Dominique Senequier, Présidente et Fondatrice d’Ardian, déclare : « Ce renforcement de la gouvernance d’Ardian et de son management marque une étape importante dans notre histoire. L’équipe de Direction Générale est constituée de dirigeants reconnus par le marché qui ont directement contribué à bâtir notre culture et notre succès. Cela nous permettra de continuer d’accompagner nos clients dans un monde qui nécessite plus que jamais d’être agiles, attentifs et innovants. »



Ce mois-ci, Ardian célébrera son 10ème anniversaire en tant que société indépendante, après avoir été fondée par Dominique Senequier en 1996.



Patrick Thomas, Président du Comité de Surveillance d’Ardian, déclare : « Cette évolution de la gouvernance d’Ardian, qui suit l’élargissement du Comité Exécutif, est une étape importante dans l’histoire d’Ardian et déterminante pour sa prochaine étape de développement. Le Comité de Surveillance souhaite beaucoup de succès à l’équipe de Direction choisie avec Dominique Senequier et qui opèrera sous son autorité et son leadership. »





BIOGRAPHIES



MARK BENEDETTI

Mark Benedetti est Président du Comité Exécutif d'Ardian, Co-Head Secondaries & Primaries, Co-Responsable d'Ardian US et Membre du ASF Management Committee.

Avant de rejoindre Ardian en 2006, Mark Benedetti a travaillé chez KPMG Corporate Finance où il s'est concentré sur les fusions, les acquisitions et les levées de fonds. Auparavant, il faisait partie du groupe Assurance de KPMG.



MATHIAS BURGHARDT

Mathias Burghardt est Vice-Président du Comité Exécutif d’Ardian et Responsable Infrastructure et IT.

Il a rejoint Ardian en 2007. Il a débuté sa carrière en 1989 au sein de l’équipe Média Telecom du Crédit Lyonnais, avant de diriger l’activité de Conseil et Financement de Projet de HSBC en France. Il a développé de fortes relations avec des acteurs industriels et financiers du domaine de l'infrastructure mondiale mais aussi avec les pouvoirs publics et les régulateurs du secteur.

Mathias possède une expérience de plus de 25 ans dans les domaines des infrastructures et de l'énergie.



VLADIMIR COLAS

Vladimir Colas est Vice-Président du Comité Exécutif d'Ardian, Co-Head Secondaries & Primaries, Co-Responsable d'Ardian US et Membre du ASF Management Committee.

Il a rejoint Ardian en 2003 et s'est installé à New York en 2006. Il a commencé sa carrière dans une startup française dans le secteur du divertissement. Vladimir est membre du conseil d'administration de la Fondation Ardian USA depuis sa création en 2010.



JAN PHILIPP SCHMITZ

Jan Philipp Schmitz est Membre du Comité Exécutif d'Ardian, Responsable d’Ardian Allemagne, de la région Asie, Responsable des Relations Investisseurs, Deputy Co-Head Secondaries & Primaries.

Il a rejoint Ardian en 2005 au sein de l’équipe Secondaries & Primaries. Auparavant, il a travaillé chez Ernst & Young et Arthur Andersen, travaillant pour des clients Private Equity dans le cadre de conseil en transactions.

Il a un double rôle couvrant l'investissement tout en servant les investisseurs dans le monde entier.



NICOLO SAIDELLI

Nicolo Saidelli est Membre du Comité Exécutif d'Ardian, Responsable d'Ardian Italie et Co-Head Buyout.

Il a rejoint Ardian en 2008 en tant que Director et Responsable des Investissements en Italie dans l’équipe Buyout de Milan. Auparavant, il travaillait depuis 2003 au sein du fonds L Capital en tant que Partner et Responsable du bureau italien.

Il a également travaillé dans les sociétés suivantes : GE Equity Italia, Salomon Smith Barney, Lehman Brothers, le groupe Richemont, Canal Plus et Olivetti Group.



A PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, avec 156 milliards de dollars d’actifs gérés ou conseillés pour le compte de plus de 1 470 clients dans le monde. Forts de nos expertises Private Equity, Real Assets et Credit, nous offrons à nos clients un large choix d’opportunités d’investissement et nous avons la capacité de répondre à leurs besoins avec l’agilité qui nous caractérise. Ardian Customized Solutions constitue des portefeuilles d’investissement sur-mesure, développe une stratégie d’investissement spécifique adaptée aux besoins du client et donne accès à des fonds gérés par des partenaires de premier plan. Private Wealth Solutions propose des services dédiés et des solutions d'accès pour les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et les investisseurs privés institutionnels du monde entier. Les salariés d’Ardian représentant une part majoritaire de l’actionnariat, Ardian accorde une importance particulière au développement de ses talents et valorise une culture collaborative basée sur l’intelligence collective. Répartis dans 16 bureaux en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, nos +1 050 collaborateurs, sont pleinement engagés à générer des rendements supérieurs à travers des stratégies d’investissement responsable et dans le respect des standards éthiques et de responsabilité sociale les plus élevés.

Chez Ardian, nous nous investissons pleinement pour bâtir des entreprises pérennes.

