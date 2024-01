Nomination | Sophie de Nadaillac devient Directrice générale déléguée de Lazard Frères Gestion

Au sein de Lazard Frères Gestion, l’ensemble des équipes commerciales et des équipes de gestion seront désormais sous la responsabilité de Sophie de Nadaillac. Elle présidera également le comité stratégies d’investissement regroupant l’ensemble des responsables de pôles de gestion. Ce comité assurera la cohérence des stratégies d’investissement entre elles et par rapport au scénario macroéconomique établi par Lazard Frères Gestion.



François-Marc Durand, Président de Lazard Frères Gestion, déclare : « Sophie de Nadaillac a joué un rôle déterminant dans la croissance de Lazard Frères Gestion. Son expertise en gestion d’actifs et ses réussites dans notre développement commercial constituent des atouts précieux pour atteindre nos objectifs de croissance et participer activement aux ambitions globales de Lazard. »



Sophie de Nadaillac co-dirigera également la distribution européenne pour l'activité de gestion d'actifs de Lazard. Désormais, toutes les équipes de vente européennes sur le segment de la distribution, incluant le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, les Pays-Bas, l’Autriche, les pays nordiques, l'Espagne, le Portugal, la Belgique et le Luxembourg sont placées sous la responsabilité conjointe de Sophie de Nadaillac et Jeremy Taylor – CEO de l’activité Gestion d’Actifs de Lazard au Royaume-Uni.



Rappelons que Sophie de Nadaillac, Directrice du développement de la Gestion Privée depuis 2007, avait élargi son périmètre de responsabilité au poste de Directrice du développement de Lazard Frères Gestion au 1er janvier 2023. Elle était responsable de la stratégie commerciale et plus largement du développement de l’entreprise, incluant le pilotage des opportunités de croissance externe. Au cours de la dernière année, elle a notamment structuré le pôle Distribution France, regroupant à la fois les réseaux bancaires et assurances ainsi que les CGP, le pôle International, recruté un responsable du pôle Appels d’offres et Consultants et créé un nouveau pôle de Partenariat Gestion Privée. Elle a également joué un rôle de premier plan dans la récente alliance de Lazard Frères Gestion avec Elaia, société de Venture Capital spécialisée dans le secteur de la tech.



Sophie de Nadaillac est Managing Director du Groupe Lazard depuis 2014. Elle a été la première femme nommée au Comité Exécutif de Lazard Frères Gestion en 2018. Elle est également membre du Comité Exécutif de la Compagnie Financière Lazard Frères depuis décembre 2023.



À 51 ans, Sophie de Nadaillac dispose de près de 30 ans d’expérience au sein du groupe Lazard, ayant initialement rejoint le département de Conseil en Fusions et Acquisitions de Lazard Frères à Paris en 1995. Elle est diplômée de HEC Paris et d’un DESS de fiscalité de l’entreprise de l’université Dauphine.