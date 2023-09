Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | Pennylane nomme Eric Scaramozzino au poste de Vice-Président des Initiatives Stratégiques Pennylane, la plateforme leader de gestion financière et comptable pour les entreprises, annonce la nomination d'Eric Scaramozzino au poste de Vice-Président des Initiatives Stratégiques afin de développer la croissance de son Compte Pro et de ses services financiers associés. Fort de son expérience en tant que General Manager chez Nubank et de son passage chez Bain & Company, Eric apportera son expertise pour accélérer la croissance de Pennylane et renforcer son engagement envers ses clients, notamment dans le développement de son Compte Pro, qui a déjà séduit 20 % de sa clientèle.

Eric Scaramozzino a bâti une réputation solide dans le secteur financier, notamment grâce à son rôle de General Manager chez Nubank, où il a joué un rôle déterminant dans la croissance et le succès de l’entreprise brésilienne qui compte plus de 85 millions de clients et dont la valorisation dépasse les 30 milliards de dollars. Avant cela, Eric a occupé des postes de direction chez Bain & Company, où il a conseillé des fonds d’investissement de premier plan dans le domaine de la technologie et des services financiers.



En tant que Vice-Président des Initiatives Stratégiques, Eric dirigera les efforts visant à identifier de nouvelles opportunités de croissance pour Pennylane, à développer des partenariats stratégiques et à élaborer des stratégies pour consolider la position de l'entreprise sur le marché. Son rôle sera essentiel pour renforcer la présence de Pennylane en tant que leader incontesté dans le domaine des services financiers pour les entreprises.



“J e suis ravi de rejoindre l'équipe dynamique de Pennylane et de contribuer à sa mission d'aider les entreprises à optimiser leur gestion financière", a déclaré Eric Scaramozzino. "Pennylane a une vision ambitieuse et je suis impatient de travailler avec l'équipe pour concrétiser cette vision et continuer à offrir des solutions financières de premier plan à nos clients. ”



“ L’expérience d’Eric est un atout majeur pour le développement de notre société et nous renforce dans le domaine des services financiers ” déclare Arthur Waller, CEO et co-fondateur de Pennylane.





À propos de Pennylane :

Pennylane est une plateforme de gestion financière tout-en-un qui aide les entreprises à simplifier leur comptabilité, à suivre leurs finances en temps réel et à prendre des décisions éclairées. Grâce à des outils intelligents et à une équipe d'experts financiers dédiée, Pennylane permet aux entreprises de toutes tailles de gérer leurs finances plus efficacement et de se concentrer sur leur croissance.

