Nomination | CMS Francis Lefebvre nomme Bertrand Sénéchal en tant qu'Associé CMS Francis Lefebvre, l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires internationaux, annonce l'arrivée de Bertrand Sénéchal en tant qu'Associé pour renforcer sa pratique Equity Capital Markets (ECM).

Bénéficiant d’une expertise reconnue sur les marchés actions (introductions en bourse - IPOs, augmentations de capital avec et sans droit préférentiel de souscription, cessions de blocs, émissions de titres donnant accès au capital) et sur l’accompagnement de sociétés cotées sur l’ensemble de leurs problématiques de communication financière et de gouvernance, Bertrand Sénéchal conseille tant les émetteurs que les établissements financiers.



Il a notamment participé au succès des introductions en bourse de Aérospatiale (Airbus), Air France, EDF, eureKING, Euronext, Orange (France Télécom), Natixis, SMCP, SNECMA (Safran), aux opérations de recapitalisation de grands groupes Français comme Air Liquide, Danone, Eurotunnel, France Télécom, Natixis, Pages Jaunes, Pernod Ricard, Saint Gobain, Société Générale, Rhodia, Vallourec, à des opérations de financement dans les secteurs de la transition énergétique (EDF Energies Nouvelles, Lhyfe, Neoen, NHOA) et des biotechnologies ou encore des opérations de double cotation France/Etats-Unis comme Danone, Erytech, France Télécom, Genfit, Innate Pharma, ou Lafarge.



Bertrand rejoint nos associés Rosetta Ferrère et Marc-Etienne Sébire qui interviennent déjà sur ces opérations portant sur les titres de capital mais également sur les titres de dette et les produits dérivés, aux côtés de notre associée Virginie Corbet-Picard et de l'équipe Corporate / M&A, qui travaillent au quotidien auprès de nombreuses sociétés cotées. Bertrand s’appuiera également sur l'expertise des avocats de CMS présents dans plus de 45 pays.



Bertrand Sénéchal, 55 ans, a débuté sa carrière en 1994 à New-York au sein du cabinet américain Shearman & Sterling LLP où il est promu associé en 2005 au sein du bureau de Paris.

En 2013, il rejoint le cabinet anglais Linklaters LLP en tant qu’avocat associé. Bertrand Sénéchal est diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d’une Maîtrise et du Magistère de Juriste d’Affaires de l’Université Paris II-PanthéonAssas et du LL.M. (Master of Laws) en Droit des Affaires de la New York University School of Law. Il est membre du Barreau de Paris et du Barreau de New York. Il a également reçu le Certificat administrateur de sociétés de l'IFA (Institut Français des Administrateurs).



Pierre-Sébastien Thill, Président du Directoire de CMS Francis Lefebvre commente : « Nous sommes heureux d’accueillir Bertrand Sénéchal au sein de notre cabinet. Sa technicité et son expérience reconnues en matière d’accompagnement des opérations de sociétés cotées permettent de consolider notre pluridisciplinarité et les synergies entre nos départements Banque/Finance, Corporate/M&A, droit fiscal et droit social. »

A propos de CMS Francis Lefebvre :

CMS Francis Lefebvre, avec 450 avocats dont 114 associés, est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.

CMS Francis Lefebvre est membre de CMS. Fondée en 1999, CMS est une organisation intégrée et multi-juridictionnelle de cabinets d'avocats qui offre un service complet de conseil juridique et fiscal. Avec plus de 80 bureaux dans plus de 45 pays à travers le monde et plus de 5 800 avocats, CMS possède un savoir-faire de longue date en matière de conseil et de contentieux tant au niveau du droit local de chaque pays que dans le cadre de dossiers transnationaux.

Des grandes multinationales et entreprises de taille moyenne aux start-up, CMS apporte la rigueur technique, l'excellence stratégique et le partenariat à long terme nécessaires pour que chaque client garde une longueur d'avance sur les marchés qu'il a choisis.

Les cabinets membres de CMS offrent une large gamme d'expertises dans 19 domaines de droit et secteurs d’activité, notamment : Corporate/M&A, Énergie et changement climatique, Fonds d’investissement, Sciences de la Vie et santé, Technologie, média et communications, Fiscalité, Banque et finance, Droit commercial, Concurrence et droit européen, Contentieux et arbitrage, Droit du travail et protection sociale, Droit de la propriété intellectuelle et Droit immobilier et construction.

