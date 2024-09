Neat, l'insurtech française lève 50M€

Fondée en 2022, Neat s’est imposé comme un acteur majeur du secteur de l’assurance embarquée. La startup, permet aux marchands de proposer à leurs clients des produits d’assurance innovants intégrés dans les offres ou les parcours de vente, en ligne ou en physique. La startup BtoBtoC propose plus de 40 produits dont l’assurance annulation, vol, casse, perte ou l’extension de garantie sur plus de 10 secteurs (cartes bancaires, high-tech, électroménager, voyage, dispositifs audio-médicaux, outils, billetterie spectacle, mobilité...).

Sans entrainer aucun coût d’intégration pour les marchands, le déploiement de la solution Neat leur permet d’augmenter leurs revenus, de fidéliser leurs clients et de proposer un service à forte valeur ajoutée.



Après moins de 2 ans d’activité, Neat compte plus de 40 collaborateurs répartis entre Paris et Bordeaux et a déjà atteint la rentabilité. Fort de sa capacité à couvrir un spectre très large d’objets et de services assurables dans 29 pays et à créer des produits d’assurance surmesure, Neat a connu une croissance exceptionnelle de 700% depuis un an. Neat compte plus d’1M de clients et 1 500 distributeurs dont des acteurs de premier plan parmi lesquels Floa (BNP Paribas), Alain Afflelou, Pierre et Vacances, Alma, Decathlon travel, Rue du

Commerce ou Sport 2000. Elle est soutenue par 8 des plus grands assureurs et réassureurs.



Grâce à ses produits, Neat permet aux clients finaux de réduire leur empreinte carbone en favorisant la réparation des produits plutôt que leur remplacement ainsi que de protéger leur pouvoir d’achat avec des assurances garantie budget.



Suite à une première levée de fonds Seed de 10 M€ en 2022, Neat accélère son développement avec un nouveau tour de table de 50 M€ mené par Hedosophia et accompagné par ETFS Capital et Athletico Ventures. Les actionnaires historiques, Mundi Ventures, New Alpha, Founders Future et Purple réinvestissent.

Les fonds levés auprès de fonds Fintech internationaux de premier plan permettront à Neat de consolider sa présence en France, de poursuivre sa croissance organique et externe et d’accélérer son développement à l’international pour s’imposer comme le leader de son secteur.