N01ZET, la première plateforme blockchain RH qui simplifie le partage de valeur entre l’entreprise et ses salariés L’ambition de la start-up française : démocratiser l’accès à une solution unique de redistribution sécurisée et responsable des fruits de la croissance, à destination des entreprises, pour attirer et fidéliser leurs collaborateurs ainsi que leurs parties prenantes.

N01ZET (se prononce comme « noisette »), la nouvelle entreprise française à mission qui innove pour apporter une nouvelle vision du partage de la valeur au sein des entreprises, annonce le lancement de sa plateforme auprès de beta testeurs. Créée en 2021, N01ZET propose une solution 100% digitale de rétribution de la performance. Le salarié pourra ainsi choisir d'orienter ses primes et bonus avec une optimisation fiscale potentielle à la clé vers son patrimoine salarial Au-travers d'un système innovant de récompense et de fidélisation, le salarié s'engage durablement dans son entreprise avec une augmentation de son pouvoir d’achat intégrant un libre choix de décision de consommation, d’épargne et d’investissement.



Dans un contexte où le développement de l'épargne salariale et l’actionnariat salarié est plus lent dans les TPE/PME, N01ZET veut démocratiser ces dispositifs de redistribution de la valeur à travers une nouvelle vision simplifiée, une plus grande facilité d’accès auprès des entreprises et de leur écosystème de parties prenantes.



Une vision plus sociale et responsable de la valeur partagée au service des TPE/PME



En 2022, une faible proportion des TPE / PME en France, sont pourvues d’un système de partage de valeur.. Moins de 3% des salariés de ces entreprises disposent d’un accès au capital de l’entreprise.

Pour répondre à ses problématiques et optimiser la rémunération des salariés de TPE/PME, aujourd'hui largement exclus de ces dispositifs, N01ZET réunit ces solutions au sein d’une plateforme unique afin de donner accès au plus grand nombre d’entreprises et à leurs salariés aux outils de partage de la valeur.



Grâce à un modèle opérationnel sans intermédiaire, optimisé et automatisé, elle permet également une réduction des frais de gestion



L’objectif est de permettre aux salariés de mieux consommer ou d’investir leurs compléments de rémunération sur un ensemble de services mis à disposition par l’entreprise. Le salarié est libre d’affecter ces tokens selon ses propres besoins, N01ZET offre aux salariés la possibilité d’opter parmi les dispositifs suivants :

• Versement direct des primes et bonus

• Epargne salarial

• Marketplace avec une gamme d’avantages exclusifs tournés vers des choix responsables

• Donation et mécénats

• Accès au capital de l’entreprise



Une solution 100% digitale qui met la blockchain au service du partage de valeur



La solution de N01ZET s’appuie sur la technologie de blockchain pour “enregistrer” les avantages disponibles sous forme de tokens à valeur garantie. La Blockchain est mise à profit pour créer un réseau de confiance des parties prenantes de l’entreprise.



“Nous utilisons le réseau de confiance qu’est la blockchain pour simplifier ces différents processus, pour que l’usage et l’utilité priment sur le reste. La blockchain est un vecteur de confiance qui permet de construire un écosystème en assurant la sécurité et la simplicité des transactions. L’ambition de N01zet est d’associer partage de valeur et partage des valeurs dans l’entreprise et auprès de ses parties prenantes“ ajoute Victor Degbo, CEO fondateur de N01ZET.



N01ZET donne aux entreprises la possibilité de fournir des services pour accroître le lien avec leurs employés, les inspirer, les fidéliser, leur permettre de s'approprier leurs actions et donner du sens au travail. Elle encourage à faire participer les salariés aux bénéfices de leur entreprise, contribue à créer une communauté d'intérêts au sein de l'entreprise et peut servir à alimenter un système d'actionnariat des salariés.



À propos de N01ZET

N01ZET propose une solution 100% digitale d’acquisition et de rétention de talents à travers une rétribution de la performance pour l’entreprise, ses salariés et les parties prenantes de l’entreprise. Adossée à la blockchain, la plateforme sécurise, simplifie et facilite les processus RH et de gestion de la performance afin de construire un écosystème de valeurs partagées. N01ZET est fondée en tant qu’Entreprise à Mission. Sa raison d’être est d’œuvrer pour le partage de la valeur au sein des entreprises clientes tout en favorisant l’investissement responsable et le développement durable.



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











