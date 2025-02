Mistral dévoile son tout nouvel assistant IA disponible aussi sur smartphone

A quelques jours du Sommet pour l'Action de l'IA, Mistral AI, la pépite française dévoile son tout nouvel assistant, qui à date, revendique sa position d'assistant alimenté par les modèles Mistral les plus performants et à latence la plus faible et les moteurs d'inférence les plus rapides de la planète."le Chat raisonne, réfléchit et répond plus rapidement que tout autre assistant de chat, jusqu'à environ 1 000 mots/s. Nous appelons cette fonctionnalité Flash Answers , et elle est actuellement disponible en avant-première pour tous les utilisateurs." indique la communication de Mistral.Au-delà de recherches web et de références journalistiques "robustes" (Mistral a récemment passé un partenariat avec l'AFP), ce nouveau Le Chat, serait en capacité d'apporter une compréhension des images et des documents : PDF, feuilles de calcul, fichiers de journaux et images... Rien ne lui échappe.Par ailleurs, le Chat dispose aussi d'un générateur d'image alimenté par Black Forest Labs Flux Ultra.Si la majorité des fonctionnalités sont disponibles gratuitement, il existe une version pro à 14,99 dollars par mois permettant de multiplier les requêtes et d'obtenir des réponses plus rapidement. Le Sommet pour l'Action sur l'IA se tiendra les 10 et 11 février prochains à Paris