Etude | La French tech, portée par l'IA, tire son épingle du jeu

La cotation en bourse est un levier de développement essentiel, et l‘IPO peut constituer une étape naturelle pour une entreprise technologique en pleine croissance. Planisware et Exosens sont deux exemples d‘opérations réussies sur le marché réglementé d‘Euronext Paris.



Planisware :

6 mois après report en octobre 2023 dernier, (dans un contexte de marché défavorable) le fournisseur de logiciels de gestion de projet SaaS entre finalement en bourse. Avec une capitalisation à la cotation d‘environ 1,1 milliard d’euros et l‘exercice intégrale de la greenshoe portant le montant final levé à 278 millions d’euros, l‘opération est une réussite. Une valorisation raisonnable (revue en bas de fourchette), une taille critique (compartiment A) et ses caractéristiques financières (croissance à deux chiffres du CA, +30% marge d‘EBITDA, 1/2 de ses revenus en réalisés en Europe, etc.) ont contribué à susciter l‘appétit d‘investisseurs intentionnels de renom. L‘Offre étant purement secondaire (actions cédées par Ardian et Olhada), l‘opération a pour but d‘accroître la notoriété du groupe et de conserver son indépendance. Le cours a augmenté de 65% depuis son prix d‘introduction de 16 euros (clôture du 1er juillet 2024).



Exosens (ex-Photonis) :

Le fournisseur d‘équipements électro-optiques (notamment pour le secteur de la défense) entame sa cotation en bourse en juin 2024 avec une capitalisation boursière d‘environ 1,2 milliard d’euros avec un volume total du placement à environ 402,5 millions d’euros après exercice intégral de son

option de surallocation. L‘opération inclut la cession de 120 millions d’euros d‘actions par ses investisseurs historiques ainsi qu‘une levée de fonds de 180 millions d’euros. Cette levée permettra de renforcer son bilan et de financer sa stratégie de croissance, en particulier ses opérations de croissance externe. Le titre demeure toujours au-dessus de son prix d‘introduction, ce qui témoigne d‘une valorisation jugée cohérente par les investisseurs (+5% à la clôture du 1er juillet 2024).



La cotation est attractive pour ces sociétés de la tech en apportant de la visibilité, de la liquidité pour les actionnaires et un outil de financement et ce pour la suite de sa vie boursière. Par ailleurs, ces opérations ont bénéficié d’un processus plus rapide en ne recourant pas à une tranche retail (pour les particuliers) grâce à la nouvelle réglementation de l‘AMF.

De nombreuses scale-ups de la tech française pourraient avoir recours aux marchés financiers dans les trois prochaines années pour offrir de la liquidité à leurs actionnaires historiques et financer leur futur développement.