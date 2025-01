Sommet pour l'action sur l'IA : on en sait un peu plus sur le programme...

Côté Grand Palais, et donc Sommet Officiel le Jour 1, soit le lundi 10 février 2025, prendra la forme de conférences, tables-rondes, présentations, qui mettront en avant les solutions permises par l’IA. Ce sera l’occasion de rencontres et discussions entre participants du monde entier, croisant systématiquement le regarde des gouvernements, entreprises et de la société civile, réunis pour la première fois dans un même lieu.



Nef

Ouverture du Sommet : IA de pointe, au-delà des grands modèles de langage ;

Tout au long de la journée : l’IA en pratique, projections artistiques, démonstrations et défis portés par des innovateurs du monde entier



Scène principale

Matin :

Mettre l’IA au service de l’avenir du travail

Créer un cercle vertueux entre l'IA, la création et l'information



Après-midi :

Cyberattaques et désinformation: tirer parti de l’IA pour protéger les démocraties

Mettre en place une gouvernance de l’IA efficiente et réellement inclusive

Faire grandir des écosystèmes d'IA compétitifs et soutenables dans le monde entier

Orienter l’IA vers l’’intérêt général : vers un écosystème d’IA résilient et ouvert



Auditorium

Matin :

Construire une IA de confiance : des engagements volontaires à des codes de bonnes pratiques collaboratifs

Evaluer les risques de l’IA à la frontière technologique

IA et science : face au mur des donnéesc



Après-midi : Discussions organisées par Project Syndicate sur la concurrence et l’investissement, l’innovation et le futur du travail, et l’énergie



La liste des intervenants n'a pas encore été dévoilée.



Quant au mardi 11 février, il sera consacré à une session plénière au Grand Palais rassemblant les chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que des personnalités internationales. Ensemble, ils échangeront sur les grandes actions communes à mettre en œuvre en matière d’IA.