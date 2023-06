Metavers : bientôt un appel à projets dédié au Metavers et à la culture immersive.

C'est une information qui a un peu tourné le week-end dernier dans le petit monde du WEB 3. Selon le Metaverse Post, le ministère français de la culture s'apprêterait à émettre un fonds de 150 millions d'euros pour promouvoir la souveraineté culturelle française dans les environnements immersifs.Contacté par Finyear, le ministère de la culture dément l'information. "Dans son allocution, le 1er juin dernier à l'Opéra Bastille, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak a souligné l'importance de conserver la souveraineté française dans ces enjeux des nouvelles frontières de l'art, de l'immersif et du métavers.Afin d'étayer son propos, elle s'est en particulier appuyée sur l'exemple du jeu Fortnite qui réunit chaque jour, plus de monde que Netflix : 250 millions d'utilisateurs et qui "" avec des concerts et des avant-premières de films...La ministre, Rima Abdul-Malak, a par la suite salué le sérieux du travail effectué par Adrien Basdevant, Remi Ronfard et Camille François lors de leur mission exploratoire sur le metavers.Et enfin, a annoncé que d'ici 3 à 4 semaines, un appel à projet dédié à la culture immersive et au metavers, serait lancé.Pas d'annonce chiffrée donc dans cette intervention.Attendons trois à quatre semaines pour en savoir plus.A l'heure où certains annoncent la mort du metavers, la France et son exception culturelle pourrait-elle faire mentir les "prédicateurs" et aussi les centaines de millions d'adeptes de mondes virtuels dans le monde ?Anne-Laure Allain

