Mercantilisme

Que veut réellement M. Trump ? Cette question mérite d’être posée, au moment où ce que nous avons considéré comme un risque pour le scénario de marché devient une réalité. M. Trump, c’est l’homme « anti-système », qui a été élu en partie en réaction à la classe politique traditionnelle. Ces reproches contre les élus du peuple qui regardent de haut leurs électeurs une fois qu’ils ont « le poste » ne sont pas nouveaux. Depuis quelques années, les systèmes politiques traditionnels s’effondrent : le bi-partisme britannique fait les frais du référendum sur le Brexit, la montée en puissance des partis nationalistes ou patriotiques a totalement bouleversé la carte des partis traditionnels en France. Sans parler de l’Italie, qui a vu l’avènement de la Ligue, un parti d’Italie du Nord aux relents d’extrême droite.



On l’aura compris, M. Trump est avant tout un homme de communication, qui ne vit que par l’image et le verbe. La république des USA est une démocratie parlementaire. Les élus exercent un contrôle très important sur l’exécutif, qui ne peut pas faire grand-chose sans le soutien de la chambre des représentants et du Congrès. L’échec patent de M. Trump à mettre un terme à l’Obamacare lui a appris que la seule façon d’exister est d’invoquer la sécurité nationale. La constitution américaine lui permet de disposer de pouvoirs opérationnels importants lorsque la sécurité nationale est menacée. Ce dispositif est utile en cas de guerre, d’épidémie, et d’une façon générale, de menaces qui nécessitent des décisions rapides. Ainsi, toutes les mesures prises par le Président Trump l’ont été au nom de la sécurité nationale : sauvegarder la production locale de produits sensibles (taxes contre les importations européennes d’acier et d’aluminium), lutter contre le déficit structurel avec la Chine (taxation de 200 Mds$ de produits chinois importés), lutter contre l’immigration clandestine en taxant les importations de produits mexicains, contrer l’espionnage des USA en bannissant la Chine de la construction des réseaux de télécommunications 5G, et enfin, lutter contre le terrorisme en décrétant un embargo sur le pétrole iranien.



D’un point de vue économique, toutes ces mesures sont des meures isolationnistes et mercantilistes. Le mercantilisme s’oppose au libéralisme. Il considère que la prospérité passe par l’accumulation de richesses au détriment de l’extérieur. Ce courant de pensée est né au 16eme siècle, à l’époque des galions espagnols qui ont fait de l’Espagne la puissance dominante du moment, en pillant l’or des civilisations précolombiennes. D’une certaine manière, le mercantilisme se rapproche du malthusianisme et ne croit pas aux effets bénéfiques du progrès technique et de l’échange. Il stipule qu’il faut aller chercher à l’extérieur une croissance que l’on n’a pas à l’intérieur. L’échange déséquilibré est sous-optimal.



L’optimum, c’est l’échange équilibré, qui maximise les importations – exportations et permet à chaque acteur de maximiser sa croissance. Il y a une forme de légitimité à vouloir rééquilibrer, si besoin par la force (par des barrières douanières), les comptes extérieurs d’une nation. En ce sens, la démarche de M. Trump est légitime, et pourrait d’ailleurs faire école dans d’autres pays. Mais est-ce le seul objectif de M. Trump ? Veut-il finalement relancer la croissance de son pays et du monde en rééquilibrant les échanges extérieurs ? En ce sens, on pourrait le présenter comme un chantre du libéralisme. Mais son objectif ultime n’est-il pas, finalement, de lutter contre la montée en puissance de la Chine, et de préserver le leadership mondial des USA ? Nous assisterions finalement au début d’une véritable guerre, de celles qui ont marqué le changement de leadership mondial. Les guerres napoléoniennes ont marqué la fin de la domination française sur le monde du XVIIIème siècle (« le Siècle des Lumières »), comme la première guerre mondiale a permis l’émergence des USA. Evidemment, cette interprétation de l’action de M. Trump a des implications particulièrement négatives pour le cours des actions et la conjoncture économique mondiale, ce qui est évidemment très défavorable au scénario de marché.





Tendance sur les marchés de taux et de devises : les taux souverains ont encore baissé cette semaine. L’euro a légèrement baissé.



Tendances récentes sur les matières premières : le cours du Brent a rechuté encore hier soir. Le cours du cuivre s’est lui aussi affaibli.



Investisseurs : nous recommandons aux investisseurs à risque moyen ou faible de sous pondérer les actions au maximum.



Spec : Le Cac 40 subit la pression des indices américains qui n’ont pas encore rejoint leurs supports (2725 pour le S&P 500)