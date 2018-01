Medef Accélérateur permet le financement d'une première PME, Metalliance avec WeShareBonds.

Le 17 janvier clôturera la collecte de la première entreprise financée grâce à Medef Accélérateur : Metalliance, une PME industrielle basée en Saône-et-Loire financée par WeShareBonds, une plateforme de financement digitale, partenaire de l'initiative du Medef.



Medef Accélérateur vise les TPE, PME et ETI, solvables, dont le chiffre d'affaires est compris entre 1 et 100 millions d'euros, à la recherche d'un financement de moyenne ou longue durée (dette et/ou capital).



14 partenaires financiers dont WeShareBonds sont référencés sur le site de Medef Accélérateur. L'initiative réunit des sociétés de gestion (BNP Asset Management, Eiffel Investment Group, Humanis Gestion d'Actifs, Idinvest, IRD, Lyxor, Muzinich, Siparex, Solutions Fiducie, Tikehau, Widoowin-MCapital) et des acteurs du financement participatif (WeShareBonds, Credit.fr, Lendix). Au total plus d'un milliard d'euros est mobilisé sur la plateforme au service du financement de la croissance des entreprises.



A ce jour, 5000 visites ont été enregistrées sur le site de Medef Accélérateur, 300 dossiers de demande de financement ont été déposés ; 50 dossiers sont à l'étude par les partenaires financiers et un premier dossier est financé. " Nous nous réjouissons de ces résultats très encourageants et de cette première entreprise financée. Nous avons la conviction qu'ensemble, entrepreneurs et financeurs, nous pouvons accompagner et renforcer les entreprises françaises dans leur croissance " indique Pierre Gattaz, président du Medef.



Metalliance est une PME industrielle basée en Saône-et-Loire spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements industriels et d'engins motorisés pour la réalisation d'infrastructures, notamment tunnels et pose de voies ferrées. Elle réalise un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros et emploie 120 salariés. Son Président Jean-Claude Cothenet, était à la recherche de 500 000 euros pour financer le développement commercial d'un nouveau produit innovant. Metalliance a conçu le premier train électrique sur pneu, permettant, lors de la construction d'un tunnel, de faire le lien entre le tunnelier et le monde extérieur et cela, sans émettre des gaz d'échappement dans un milieu confiné. " En quelques minutes, j'ai pu déposer un dossier de demande de financement sur Medef Accélérateur et être mis en relation avec plusieurs financeurs. WeShareBonds m'a rappelé l'après-midi même et la totalité du processus de financement aura duré moins d'un mois. La forte réactivité et le type de financement proposé (dette de moyenne-longue durée) correspondait parfaitement au besoin de développement de mon entreprise " explique Jean-Claude Cothenet, Président de Metalliance.



WeShareBonds, plateforme digitale de crédit aux PME, partenaire de Medef Accélérateur, permet à des PME françaises profitables qui ont atteint un million de chiffre d'affaires de se financer en dette auprès de professionnels et de particuliers. WeShareBonds s'engage à répondre rapidement, à motiver toutes ses réponses et à accompagner les chefs d'entreprise tout au long de leur démarche de financement. " Nous nous réjouissons d'être associés à Medef Accélerateur, qui peut nous présenter de belles PME françaises à financer telles que Metalliance et convaincre les entrepreneurs de se tourner vers de nouveaux modes de financement complémentaires aux banques traditionnelles " confie Damien Beurier, Directeur Général de WeShareBonds.



Pour aider les TPE-PME-ETI à constituer leur dossier de financement, Medef Accélérateur lance une formation à la Levée de fonds, à partir d'avril 2017, dans l'ensemble des régions françaises en partenariat avec BNP Paribas, BPCE, EY et Mazars.



WeShareBonds est une plateforme de financement participatif, sur laquelle des particuliers et des clients professionnels, co-financent directement des crédits à destination des PME, avec l'équipe et les actionnaires de la plateforme tout en comprenant et acceptant les risques inhérents à l'investissement dans des PME françaises non cotées. WeShareBonds, marque déposée de Wiseprofits SAS, est agréée en tant que Conseiller en Investissement Participatif (CIP) auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et en cours d'enregistrement auprès de l'ORIAS.

wesharebonds.com